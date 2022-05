Formula Regional: Minì spezza l'incantesimo ad Imola

Sembrava che ci fosse una maledizione che impedisse a Gabriele Minì di conquistare il primo successo in Formula Regional European. Il pilota della ART Grand Prix, sfortunato nel primo round di Monza, ha visto sfumare ogni possibilità di vittoria in Gara 1 ad Imola a seguito di una penalità di 10’’ per partenza anticipata, ma si è rifatto con gli interessi in Gara 2 riuscendo finalmente a salire sul gradino più alto del podio.

Minì è stato l’assoluto protagonista di entrambe le sessioni di qualifica, conquistando la pole sia per la gara del sabato che per quella di domenica.

In Gara 1 il palermitano è scattato in maniera impeccabile dalla pole tenendo a bada il compagno di squadra Mari Boya, ma la fuga del siciliano è stata interrotta dopo poco quando la direzione gara ha esposto la bandiera rossa a causa del violento incidente che ha visto protagonista Sami Meguetounif.

Il personale medico è intervenuto per soccorrere il pilota della MP Motorsport e portarlo al centro medico, ma fortunatamente le conseguenze dell’incidente sono state lievi.

Quando le vetture erano ferme in pit lane in attesa di ripartire è arrivata la comunicazione dell’investigazione per Minì, confermata poco dopo quando le operazioni sono riprese.

Il pilota della ART Grand Prix, consapevole della penalità di 10’’, ha provato a compiere un miracolo cercando di allungare su Dino Beganovic, salito in seconda posizione dopo aver sopravanzato Boya. La strategia di Minì, però, è stata compromessa dalle numerose neutralizzazioni con safety car.

Ben 3, infatti, sono stati gli interventi della vettura di sicurezza che hanno rovinato il sabato del siciliano facendolo retrocedere a fine gara in fondo alla classifica.

Ad imporsi è stato così un Beganovic assolutamente protagonista in questo inizio di stagione. Veloce, concreto, bravo ad approfittare di ogni circostanza, lo svedese della PREMA ha conquistato in Gara 1 il secondo successo dell’anno.

La prima gara del weekend è stata interrotta in anticipo, con una seconda bandiera rossa, a causa dell’incidente che ha visto protagonisti Barrichello e Gnos.

Sul secondo gradino del podio è così salito Mari Boya, mentre il terzo posto è andato a Ralf Aron. Per il team PREMA la giornata si è completata al meglio con il quarto posto firmato Sebastian Montoya, mentre alle spalle del colombiano ancora una volta Kas Haverkort ha chiuso in top 5 confermando una costanza totale.

In Gara 2 è arrivato l’atteso riscatto di Minì. Il via è avvenuto dietro safety car a causa della pioggia caduta poco prima della partenza, ma quando la bandiera verde è sventolata il siciliano ha preso subito il comando scappando da Tim Tramnitz.

Il rookie della Trident ha cercato di resistere alla pressione di Beganovic, ma lo svedese della PREMA ha impiegato poco tempo per sopravanzarlo con una bella manovra al Tamburello e gettarsi così all’inseguimento di Minì.

Il gap tra i due non è mai stato inferiore agli 8 decimi, ma l’attesa battaglia tra il portacolori della ART Grand Prix e quello della PREMA è stata interrotta con bandiera rossa quando Sebastian Montoya è decollato sulla vettura di Delli Guanti.

Il pilota italiano ha toccato con la posteriore sinistra l’anteriore destra di Aron girandosi per poi venire colpito dal figlio d’arte che non è riuscito ad evitare la monoposto di Delli Guanti. Montoya, dopo aver travolto la vettura dell’italiano, ha letteralmente preso il volo per poi fermarsi sulla ghiaia con una vettura distrutta. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato conseguenze nonostante una dinamica agghiacciante.

Proprio nel momento dell’incidente la pioggia è tornata a cadere con violenza sul tracciato di Imola ed i piloti hanno approfittato dell’interruzione per montare gomme da bagnato. La scelta però non era scontata perché nel primo settore l’asfalto era completamente asciutto, mentre dal Tamburello fino alla Rivazza bagnato.

Dopo 4 giri dietro safety car le operazioni sono riprese e Minì ha subito preso il largo lasciando Beganovic a distanza di sicurezza.

L’intervento nel finale di una nuova safety car ha impedito ai piloti di disputare in regime di bandiera verde l’ultimo giro, ma sul traguardo Minì ha finalmente potuto celebrare la prima vittoria nella categoria al termine di un weekend di altissimo livello.

Beganovic ha portato a casa un secondo posto che consolida il suo primato in classifica generale, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da un Kas Haverkort superbo al primo podio nella serie.

Il pilota olandese ha dato spettacolo nel duello durissimo con Belov. Il pilota del team MP Motorsport, in crisi con le coperture da bagnato, ha cercato in ogni modo di resistere all’assalto del rivale del Van Amersfoort Racing andando anche oltre il limite, ma ha poi dovuto alzare bandiera bianca lasciando passare un Haverkort scatenato.

Successivamente Belov ha perso altre posizioni venendo scavalcato sia da Gabriel Bortoleto, che da Hadrien David, mentre la top 10 si è completata con Ralf Aron in settima piazza davanti ad un Tramnitz miglior rookie ma poco a suo agio in condizioni di asfalto miste, Leonardo Fornaroli e Maceo Capietto.

Al termine del round di Imola la classifica piloti vede Beganovic saldamente al comando con 86 punti seguito da Minì a quota 50, mentre Kas Haverkort ha scavalcato di una lunghezza Ralf Aron ed adesso è terzo con 47 punti.