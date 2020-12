Formula Regional: ecco team e calendario per il 2021

Dopo l’annuncio dell’unione tra la Formula Regional e la Renault Eurcoup è già tempo di pensare alla prossima stagione.

In quella che porterà il nome di Formula Regional European Championship by Alpine saranno presenti tredici scuderie ed il campionato 2021 si disputerà su dieci appuntamenti che andranno in scena su alcuni dei più interessanti ed affascinanti tracciati europei.

I team che prenderanno parte al prossimo campionato saranno: Arden Motorsport, ART Grand Prix, Bhai-Tech Racing, DR Formula, FA Racing, JD Motorsport, KIC Motorsport, Monolite-AS Motorsport, MP Motorsport, M2 Competition, Prema Powerteam, R-Ace GP e Van Amersfoort Racing.

La stagione prenderà il via ufficialmente il 25 marzo a Barcellona con i test collettivi. Le scuderie, poi, si sposteranno successivamente al Paul Ricard ed a Imola per le ultime due sessioni di test, mentre il semaforo verde per l’inizio del campionato è fissato per il 23 aprile sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps.

I team della nuova Formula Regional affronteranno poi a maggio le tappe di Barcellona e Monaco, in concomitanza con i due round della Formula 1, per poi scendere in pista negli stessi weekend del GT World Challenge al Paul Ricard ed a Zandvoort rispettivamente il 28 maggio ed il 18 giugno.

A fine luglio è prevista la prima trasferta italiana sul tracciato di Imola, mentre il 6 agosto si andrà in scena al Nurburgring.

Dopo la pausa estiva, il 10 settembre, team e piloti della Formula Regional torneranno a darsi battaglia al Red Bull Ring come categoria di supporto al GT Open, mentre il finale di stagione è previsto ad ottobre con le due trasferte del Mugello e di Monza.

Rispetto a quanto visto quest’anno, il format di gara è stato stravolto. Ogni weekend i piloti avranno a disposizione due sessione di prove libere di 50 minuti al venerdì, mentre al sabato ed alla domenica si disputeranno la prima sessione di qualifiche e Gara 1 e la seconda sessione di qualifiche e Gara 2.

Il vincitore del campionato avrà inoltre garantiti ben 25 punti per la Superlicenza.

Formula Regional European Championship by Alpine - calendario 2021