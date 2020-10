Formula Regional e Formula Renault si unificano dal 2021

A partire dal 2021 la Formula Regional European Championship e la Formula Renault Eurocup uniranno le forze per dare vita ad un unico campionato che si chiamerà Formula Regional European Championship by Alpine.

L’annuncio è arrivato oggi ad Imola nel corso di una conferenza stampa indetta al termine del primo turno di qualifiche della Formula Renault Eurocup che proprio sul tracciato emiliano svolge il ruolo di categoria di supporto alla Formula 1.

Il nuovo campionato diventerà quindi l’unico punto di riferimento per tutti quei piloti provenienti dalla Formula 4 senza quella dispersione vista negli ultimi due anni quando poco più di 12 monoposto sono scese in pista nella Formula Regional dando vita ad uno spettacolo desolante.

Il format di weekend attuale della Formula Regional sarà stravolto. Non ci saranno più tre gare per weekend ma soltanto due ed il campionato si disputerà su 10 round di cui 3 in Italia e gli altri 7 in tutta Europa.

La griglia di partenza vedrà un numero massimo di 36 monoposto con un tetto di tre vetture per scuderia oltre ad un quarto posto aggiuntivo riservato al gentil sesso.

I telai adottati saranno gli attuali Tatuus, mentre i pneumatici saranno forniti da Pirelli così come già avviene nella Formula Regional. Il propulsore presente sulle vetture sarà un Renault da 1,8 litri.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Cyril Abiteboul, Mario Isola, Jean Todt e Stefano Domenicali.

Proprio quest’ultimo ha commentato con soddisfazione questa unione: “Questa fusione sottolinea la grande attenzione della Federazione per il percorso di crescita verso la Formula 1. Il consolidamente della Formula Regional in Europa significa che i piloti provenienti dalla F3 potranno crescere in un ambiente molto competitivo che li supporterà nel loro sogno di arrivare alla massima formula”.

Anche Jean Todt ha voluto sottolineare l’utilità di questo nuovo campionato che: “si unisce ai campionati di Formula Regional presenti in America, Asia e Giappone così da formare una piattaforma globale che permetta ai giovani talenti di progredire nella loro carriera motoristica”.

Il presidente della FIA ha poi voluto ringraziare Renault, Alpine e ACI per aver reso possibile questa fusione.

Anche il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, ha sottolineato l’importanza di questo passo: “Dopo essere stato nel 2014 il primo paese a lanciare il campionato di Formula 4, diventato il punto di riferimento per i giovani piloti provenienti dal karting, ancora una volta l'Automobile Club d'Italia, attraverso ACI Sport, è stato fondamentale nella definizione di una serie che si inserisce perfettamente nel percorso definito dalla FIA per la crescita dei talenti dell'automobilismo sportivo internazionale. Il Campionato Europeo di Formula Regional rappresenta un passo assolutamente strategico e particolarmente consigliato per i giovani piloti anche come naturale proseguimento della loro esperienza in F4”.

“Oggi, con l’unione delle forze tra ACI, ACI Sport e Groupe Renault, il Formula Regional European Championship by Alpine diventa a tutti gli effetti il punto di riferimento internazionale come passo verso la F1. Il mio augurio e la mia convinzione è che tutte le parti metteranno insieme la migliore professionalità per far crescere questa serie e sostenere al meglio tutti i grandi talenti di oggi, in modo da poterli vedere competere domani nella fantastica arena della F1”.