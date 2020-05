Formula Regional: DR torna a girare a Vallelunga con Pesce

Si tratta di un ritorno in pista quanto meno emozionante, quello che il team DR Formula si accinge a fare. Dopo due mesi e mezzo di stop, la squadra guidata da Danilo Rossi approda domani a Vallelunga per svolgere due giorni di test in vista del prossimo impegno nella Formula Regional European Championship, che la vedrà al via per il secondo anno di fila.

In azione sul circuito romano ci sarà Emidio Pesce, il primo dei piloti confermati per questa stagione 2020 che scatterà ufficialmente nel fine settimana del 10-12 luglio sul tracciato dell’Hungaroring, per affrontare in seguito altri sette appuntamenti che completeranno un calendario totalmente rinnovato.

Il milanese, che ha compiuto la maggiore età lo scorso 16 marzo e il quale ha al proprio attivo un anno nel Tricolore F4, ha svolto uno shakedown sulla vettura del DR Formula a Cremona nel mese di dicembre. Pesce ha poi preso parte ai test del Paul Ricard che si sono svolti proprio all’inizio di marzo, prima che il lockdown fermasse tutti e tutto.

“In Francia è andata molto bene - ha commentato Pesce - Il primo giorno, con l’asciutto, abbiamo portato a termine un ottimo lavoro. Peccato che il secondo sia piovuto, rendendoci le cose un poco più difficili”.

“Quello che ci attende è un programma serrato di test, in vista di una stagione estremamente compressa - ha aggiunto il Team Principal Marco Ubaldi - Il tutto seguendo attentamente le nuove misure di sicurezza che ci sono state imposte. Saremo in sette, tra tecnici e meccanici, pilota incluso”.

Dopo l’avvio dell’Hungaroring, il campionato si sposterà al Paul Ricard (23 agosto), per affrontare in seguito le successive tappe del Red Bull Ring (13 settembre), Mugello (4 ottobre), Monza (18 ottobre), Barcellona (1 novembre), Imola (22 novembre) e per finire Vallelunga (6 dicembre).