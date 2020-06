Formula Regional: DR soddisfatta dopo i test a Vallelunga

Quello del team DR Formula è stato un ritorno in pista di assoluto rilievo. Dopo lo stop per il lockdown, la squadra diretta da Danilo Rossi ha svolto la scorsa settimana due giorni di test a Vallelunga con il giovane Emidio Pesce, quest’anno al suo debutto nella Formula Regional europea.

Sul circuito romano Pesce ha completato, martedì 26 maggio, 42 giri nella prima sessione del mattino, siglando il migliore responso di 1’32”431. Quindi, nel pomeriggio, ha inanellato altre 37 tornate scendendo a 1’31”861.

Perfetta la progressione del neo-diciottenne pilota milanese, che il giorno dopo ha percorso altri 31 giri nel corso del mattino fissando il crono di 1’30”342, in linea con i tempi fatti registrare in gara lo scorso anno (visto che le qualifiche erano state condizionate dalla pioggia).

“Sono molto soddisfatto. Questi due giorni sono stati davvero utili a prendere maggiore confidenza con la vettura ed il lavoro svolto è stato particolarmente proficuo”, ha commentato Pesce, in arrivo dalla Formula 4 tricolore, che al proprio attivo sulla monoposto Tatuus della categoria maggiore aveva svolto solo un altro test al Paul Ricard, benché in quella circostanza in condizioni meteo assolutamente variabili (a differenza di Vallelunga, dove ha potuto provare con una situazione di pista stabile).

Il prossimo impegno per il team DR Formula sarà tra una settimana, il 10 e 11 giugno sulla pista del Mugello che ospiterà altri due giorni di test. Il tutto nell’ottica del via della stagione in programma a metà luglio sul circuito magiaro dell’Hungaroring.