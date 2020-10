Formula Regional, Barcellona: Rasmussen padrone di Gara 1

Dopo il dominio visto ieri nelle qualifiche sembrava che i piloti del Van Amersfoort Racing potessero monopolizzare anche la prima gara del weekend di Barcellona della Formula Regional, ma a sorpresa ad imporsi è stato un Oliver Rasmussen devastante.

Il pilota del team Prema è riuscito a condurre le operazioni dal primo all’ultimo giro, sfruttando al meglio l’errore al via di Chovet (rimasto fermo sulla prima casella) per poi sopravanzare anche Hauger portandosi dietro il compagno di team Leclerc.

Rasmussen ha imposto il proprio ritmo, mentre il monegasco non è mai riuscito ad insidiare il proprio compagno di squadra transitando sotto la bandiera a scacchi con 1’’4 di ritardo.

Hauger, una volta scivolato in terza posizione, non è più stato in grado di rispondere ai due portacolori del team italiano dovendosi accontentare di salire sul terzo gradino del podio alla prima gara nella serie.

Poche le emozioni viste in questa prima gara del weekend. La corsa, infatti, è stata piuttosto regolare ed i sorpassi in pista sono stati centellinati.

A regalare un po' di spettacolo ci ha pensato Pierre-Louis Chovet. Il poleman, infatti, dopo essere scivolato in fondo al gruppo con oltre 10’’ di ritardo, ha iniziato a spingere come un forsennato per recuperare il terreno perso sino a chiudere in settima piazza ed ottenere anche il giro più veloce in 1’42’’015.

Petecof ha confermato lo scarso feeling con il tracciato di Barcellona chiudendo Gara 1 in quinta piazza alle spalle di Patrik Pasma, mentre la top ten si è completata con Lappalainen sesto, Gilliano ottavo, Nannini non e Jamie Chadwick decima.

Il pilota del Monolite Racing ha affrontato una gara dai due volti. Molto costante all’inizio è poi entrato in crisi di gomme al settimo giro quando ha subito il sorpasso in curva 1 da parte di Lappalainen per poi tagliare la chicane e saltare pesantemente sui dissuasori.

I piloti della Formula Regional torneranno in pista questo pomeriggio alle 17:05 per disputare Gara 2.