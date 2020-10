Formula Regional, Barcellona: Hauger e Chovet in pole

Le prestazioni viste in occasioni delle FP2 sono state soltanto l’antipasto in casa Van Amersfoort Racing. La scuderia olandese, infatti, dopo aver monopolizzato la sessione del pomeriggio si è ripetuta anche in qualifica conquistando tutte e tre le pole in palio con Pierre-Louis Chovet e Dennis Hauger.

Il debutto a Barcellona del pilota norvegese sembra aver dato al team quella spinta necessaria per trovare la corretta via tecnica ed i risultati si sono visti subito.

Pierre-Louis Chovet è stato il più rapido nel Q1 centrando la prima pole nella serie grazie al crono di 1’40’’791 ottenuto nei minuti conclusivi del turno, mentre Hauger si è dovuto accontentare del secondo tempo pagando un gap di 155 millesimi dalla vetta.

Le sorprese, però, non sono mancate anche da parte di Arthur Leclerc e Gianluca Petecof. Il monegasco, infatti, dopo essere salito al comando in classifica nelle battute iniziali non è riuscito a migliorarsi e domani dovrà scattare dalla quinta casella in Gara 1 alle spalle di Rasmussen e Pasma, mentre il brasiliano ha confermato le difficoltà già viste nelle libere chiudendo con il settimo crono.

Di grande rilievo la prestazione fornita da Matteo Nannini che, al ritorno nella serie al volante dell’unica vettura schierata dal Monolite Racing, ha centrato il sesto tempo pagando un gap di 8 decimi.

Hauger si è rifatto nel secondo turno quando è riuscito a mettere la propria firma sulla pole grazie al crono di 1’40’’642.

In questa seconda sessione i distacchi sono stati ben più contenuti ed infatti Chovet ha chiuso ad 1 solo decimo di ritardo dal compagno di team, mentre Rasmussen si è confermato ancora una volta il migliore dei piloti Prema a Barcellona con il terzo riferimento ed un gap dalla vetta di 172 millesimi.

Più ampio il gap di Leclerc dalla pole. Il monegasco, in Gara 2, scatterà dalla quarta casella dopo aver pagato 3 decimi dalla prestazione di Hauger, ma alle sue spalle, dalla quinta posizione, troverà un Petecof più lento di lui di appena 6 millesimi.

Matteo Nannini dovrà invece scattare dalla settima casella in occasione della seconda gara del weekend, ma il miglioramento del pilota italiano rispetto al Q1 è stato netto dato che il ritardo dalla pole di Hauger è stato di mezzo secondo netto.

Il pilota del Monolite Racing condividerà la quarta fila con Konsta Lappalainen, mentre alle loro spalle la top 10 si è completata con Gillian ottimo nono davanti a Jamie Chadwick.

Anche in Gara 3 la prima fila sarà monopolizzata dalle vetture del Van Amersfoort Racing ed anche in questo caso sarà Hauger a partire dalla pole davanti a Chovet, mentre Petecof aprirà la seconda fila con Rasmussen al suo fianco.

Leclerc dovrà invece prendere il via dalla quinta casella seguito da Pasma, Nannini, Lappalainen, Henrion e Jamie Chadwick.