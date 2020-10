Formula Regional, Barcellona, Gara 2: Rasmussen concede il bis

Anche in Gara 2 il protagonista è stato Oliver Rasmussen. Il pilota del team Prema, dopo aver ottenuto un successo di forza nella prima corsa del weekend, si è ripetuto anche nel secondo appuntamento di Barcellona approfittando ancora una volta di una partenza pessima dalla prima fila di Chovet.

Il pilota transalpino, infatti, è scattato al rallentatore dalla seconda casella finendo subito con il retrocedere in quinta piazza, mentre davanti Rasmussen e Leclerc sono riusciti ad insidiare ed a superare il poleman Hauger.

Il norvegese, però, ha impiegato poco tempo per mettere pressione al monegasco sino a costringerlo ad una sbavatura in curva 3 che ha consentito al pilota del Van Amersfoort Racing di salire in seconda posizione.

Da quel momento Hauger ha cercato in ogni modo di forzare il ritmo, ma Rasmussen è stato assolutamente perfetto ed è transitato sotto la bandiera a scacchi con un margine di appena 4 decimi.

Chi ha sofferto particolarmente in questa Gara 2 sono stati i due protagonisti del campionato, Leclerc e Petecof.

Il monegasco, partito con gomme usate, non è riuscito a resistere alla rimonta di Chovet ed ha chiuso la gara al quinto posto venendo anche scavalcato da Pasma nelle battute finali, mentre il brasiliano, dopo un errore in curva 3 al primo giro, è stato costretto ad una rimonta grintosa che, però, non gli è valsa più del sesto posto.

Petecof, però, può guardare il bicchiere mezzo pieno non avendo perso troppo terreno da Leclerc in classifica, ma domani dovrà necessariamente cambiare ritmo per evitare di concludere con un bilancio negativo questo weekend di Barcellona.

I giri conclusivi hanno visto anche Gillian Henrion autore di un sorpasso capolavoro ai danni di Matteo Nannini che gli è valso il settimo posto.

Il pilota italiano, per l’occasione al volante della monoposto del Monolite Racing, dopo un buon avvio ha subito sofferto non potendo contare su un passo costante ed ha chiuso in ottava posizione precedendo Jamie Chadwick ed un Konsta Lappalainen irriconoscibile.