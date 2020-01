Ferrari: con Arthur in FDA ora ci sono due Leclerc

Ora a Maranello di Leclerc ce ne sono due! La Ferrari ha comunicato oggi l’ingresso di Arthur, fratello minore di Charles, nella Driver Academy che seleziona e guida i talenti del Cavallino nelle categorie minori.

Diciannove anni (classe 2000) Arthur Leclerc ha esordito in monoposto nel 2018, partecipando alla serie Formula 4 francese, campionato in cui ha colto due vittorie concludendo la stagione in ottava posizione.

Lo scorso anno è arrivato il passaggio nella serie tedesca, dove si è confermato tra i piloti che hanno lottato per il titolo chiudendo poi in terza posizione.

I due fratelli Leclerc hanno vissuto un’emozione molto particolare lo scorso mese di luglio, ad Hockenheim, quando nel contesto del Gran Premio di Formula 1 Arthur si impose nella gara di Formula 4, venendo festeggiato sotto il podio dal fratello Charles.

Ora per Leclerc jr. si sono aperte le porte di Maranello, e grazie al supporto della Driver Academy arriverà quest’anno l’esordio nella Formula Regional, dove affiancherà un altro giovane della FDA, Gianluca Petecof, nelle fila del team Prema.

“L’inverno è stato piuttosto intenso per la Ferrari Driver Academy - ha detto Laurent Mekies, direttore sportivo in F1 e responsabile FDA - abbiamo infatti lavorato sodo per mettere a punto il miglior programma possibile per i nostri piloti in vista della stagione 2020, con un incremento significativo delle attività e degli allenamenti da svolgere presso il quartier generale di Maranello".

"Abbiamo anche cercato di individuare i migliori nuovi talenti del panorama del motorsport giovanile e siamo lieti di annunciare che Arthur e Dino si uniscono a FDA per quello che promette di essere una stagione decisamente interessante".

"Avremo piloti presenti in tutte le categorie di monoposto FIA e saremo impegnati per supportare al meglio ciascuno di loro sia dal punto di vista delle abilità di guida che sotto il profilo umano e individuale. Qui a Maranello siamo tutti impazienti di vedere come si comporteranno i nostri ragazzi nei prossimi mesi.”

Beganovic ‘stella’ del karting svedese

La Driver Academy del Cavallino, molto attiva negli ultimi anni, ha inserito nel suo programma anche Dino Beganovic, uno dei pilota emersi in modo netto nel panorama del karting degli ultimi anni.

Il quindicenne svedese affronterà nel 2020 l’esordio in monoposto, con un corposo programma nella serie Italiana di Formula 4. Trentaquattro anni dopo Stefan Johansson, un pilota svedese torna così nell’orbita del Cavallino.

Soddisfatto anche Marco Matassa, responsabile dell'area tecnica FDA: "Siamo molto lieti di accogliere due nuovi talenti che si aggiungono alla line-up 2020 della Ferrari Driver Academy. In F3, Formula Regional e F4 tutti i piloti FDA saranno al debutto nelle rispettive categorie: la stagione si prospetta molto interessante ed estremamente competitiva. Per ciascuno di essi FDA si pone l’obiettivo di continuare a contribuire al loro processo di crescita sia tecnica che umana, un passo necessario per il raggiungimento dei nostri traguardi comuni".