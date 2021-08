F. Regional: Valencia prende il posto del Nurburgring

Cambia il calendario della Formula Regional European Championship by Alpine. Gli organizzatori della serie, costretti a cancellare l’appuntamento di agosto del Nurburgring poiché il tracciato tedesco è stato utilizzato come campo base per i soccorritori che hanno prestato aiuto alle popolazioni colpite dalle alluvioni degli scorsi mesi, hanno annunciato che sarà il tracciato di Valencia ad ospitare il round numero 8 della stagione.

L’appuntamento sul circuito Ricardo Tormo si disputerà dal 23 al 26 settembre ed i piloti della Formula Regional European Championship by Alpine divideranno il tracciato con quelli impegnati per il GT WORLD Sprint.

Il settimo appuntamento della stagione sarà così quello che si disputerà nel secondo weekend di settembre al Red Bull Ring, mentre dopo il round di Valencia la stagione si concluderà con la doppia trasferta italiana di ottobre al Mugello ed a Monza.