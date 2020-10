F. Regional, Gara 3: Pasma vince, Monza è sua

In un fine settimana l'ombra del Mugello per Leclerc, il monegasco parte in pole davanti a Pasma, Petecof e Rasmussen. Leclerc parte bene ma in poco tempo il finlandese della KIC Motorsport sfrutta la scia a passa primo, con una velocità superiore a tutti e che ha dimostrato per tutto il fine settimana.

Pasma allunga, mentre Petecof supera Leclerc in difficoltà, e che dopo poche curve esce parzialmente sulla sabbia e deve difendersi da Lappalainen e Rasmussen che lo superano. Ma il gruppo dietro Pasma e Petecof è compatto e la battaglia avvincente.

Dopo un paio di giri anche Chovet passa Leclerc in grande difficoltà. Pasma continua ad inanellare giri veloci, mentre l'unico a resistere al suo passo è Petecof.

Le posizioni si stabilizzano con Pasma, Petecof a 1.3, poi Lappalainen, Rasmussen, Chovet e Leclerc.

Chevot ottimo su Rasmussen fino a raggiungerlo. Nel frattempo Pasma giro dopo giro allunga su Petecof, che non riesce a tenere il passo. Pasma qui a Monza è imbattibile.

Vince Pasma, che se non fosse stato per una stupida ingenuità in gara 2 avrebbe fatto tripletta. Dietro Gianluca Petecof si difende ed è leader di campionato su un Leclerc in ombra a Monza, solo sesto. Terzo Lappalainen, quarto Rasmussen, quinto Chovet che non riesce a sorpassare il danese.

Il prossimo appuntamento a Barcellona il fine settimana del 1° novembre.