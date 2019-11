F. Regional European Championship: conferme e novità per il 2020

Dopo la conferma della partecipazione alla stagione 2020 già di tutti i team che hanno partecipato al Formula Regional European Championship certified by FIA 2019, arrivano anche le conferme ufficiali dei premi disponibili, dai 25 punti utili per la Superlicenza FIA, il numero massimo fra le serie di pari livello, al montepremi di 200.000€, oltre ai test in F3 e F2.

Ma non finisce qui. A breve verrà comunicato una ulteriore opportunità di altissima importanza che sarà, per il vincitore del campionato 2020, un elemento fondamentale per la sua carriera sportiva.

Ma i lavori non si fermano qui, con novità tecniche anche sul fronte dell’ottimizzazione della monoposto, già comunque apprezzatissima da team e piloti nel 2019, per fare, anche da questo punto di vista, un ulteriore passo in avanti alzando ulteriormente l’asticella dell’eccellenza per l’unico campionato, fra quelli di pari tipologia, certificato FIA.