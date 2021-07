Formula Regional: cancellato il round del Nurburgring

Cambia improvvisamente il calendario 2021 della Formula Regional European Championship by Alpine, ma questa volta il motivo non è legato alla pandemia.

Gli organizzatori della serie si sono visti costretti a cancellare il round del Nurburgring, che si sarebbe dovuto disputare nel weekend tra il 7 e l'8 agosto, a causa del violento nubifragio che la scorsa settimana ha colpito la zona dell'Eifel provocando oltre 100 morti e più di 1.000 dispersi.

La polizia e tutti gli uomini impegnati nei soccorsi stanno utilizzando proprio il tracciato del Nurburgring e le sue infrastrutture come campo base centrale per poi dirigersi verso le aree colpite del distretto di Ahrweiler.

Il Nürburgring e le sue infrastrutture continueranno ad essere utilizzati dai servizi di soccorso come quartier generale per coordinare i soccorsi nella regione almeno fino all'8 agosto e per questo motivo il settimo appuntamento della stagione è stato cancellato.

Gli organizzatori annunceranno nelle prossime settimane quale sarà il circuito che prenderà il posto del Nurburgring in calendario.