I piloti della Formula Regional sono tornati in pista questa mattina a Barcellona per disputare il secondo round stagionale. Al termine dei 40 minuti dell’unica sessione di libere, a svettare in cima alla lista dei tempi è stato il leader del campionato Gregoire Saucy.

Lo svizzero della ART Grand Prix ha fermato il cronometro sul tempo di 1’41’’288 ed ha preceduto di soli 54 millesimi Hadrien David. I due hanno fatto il vuoto alle loro spalle.

Basta considerare il gap pagato da Patrik Pasma. Il finlandese del KIC Motorsport ha ottenuto il terzo riferimento della mattinata accusando un ritardo di 420 millesimi dalla vetta ed ha preceduto il connazionale William Alatalo.

Mezzo secondo di distacco è stato pagato da Zane Maloney e Dino Beganovic. Il pilota del R-ace GP ha chiuso il turno con il crono di 1’41’’812, mentre lo svedese della Prema ha ottenuto il sesto riferimento per soli 4 millesimi di ritardo da Maloney.

Le altre due monoposto della scuderia italiana hanno centrato il settimo ed ottavo tempo con Paul Aron e David Vidales. Lo spagnolo, atteso alla conferma nella gara di casa dopo aver ottenuto il successo in Gara 1 ad Imola, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’42'077.

Isack Hadjar e Lorenzo Fluxa hanno completato la top ten, mentre ai margini dei primi dieci ha chiuso Gabriele Minì. Il siciliano della ART Grand Prix ha ottenuto l’undicesimo crono in 1’42’’209 davanti ad Andrea Rosso, distanziato di appena 13 millesimi.

I piloti della Formula Regional torneranno in pista alle 12.55 per disputare la prima sessione di qualifiche del weekend.