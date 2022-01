F. Regional Asia: tremendo crash al via in Gara 3 ad Abu Dhabi

Si sono vissuti momenti di tensione sul tracciato di Abu Dhabi questa mattina poco dopo il via di Gara 3 della Formula Regional Asia Championship.

Quando i semafori hanno dato il via alla terza gara del weekend si è verificato un violento incidente che ha visto protagonisti Cem Bolukbasi, Amna Al Qubaisi e Salih Yoluc.

Il pilota turco, che quest’anno esordirà in Formula 2 con il Chaoruz Racing System, ha stallato in griglia e la pilota degli Emirati non è riuscita ad evitarlo centrando in pieno il retrotreno della sua vettura.

Successivamente anche il portacolori del Pinnacle Motorsport è stato coinvolto nell’incidente, ma l’halo ha evitato conseguenze ben peggiori.

L’impatto è stato davvero terrificante ed ha subito riportato alla memoria quanto avvenuto lo scorso dicembre a Jeddah in occasione del via della Feature Race di Formula 2 quando Enzo Fittipaldi ha colpito in pieno la monoposto di Théo Pourchaire ferma in griglia per poi riportare la frattura del tallone destro.

Subito dopo il crash Yoluc è uscito dalla monoposto con le sue gambe, mentre Bolukbasi ha rassicurato sulle sue condizioni via Twitter.

In un primo momento si era temuto per le condizioni della Al Qubaisi, ma la pilota degli Emirati ha voluto rassicurare tutti via Twitter scrivendo di stare bene facendo così tirare un sospiro di sollievo.