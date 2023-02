Antonelli si laurea campione in Formula Regional Middle East

Prosegue la scalata di Andrea Kimi Antonelli verso l'élite del Motorsport. Durante l'ultimo weekend, l'italiano ha aggiunto un altro trofeo alla propria bacheca, vincendo l'edizione inaugurale della Formula Regional Middle East, campionato composto da 15 gare su 5 appuntamenti consecutivi che trova le proprie radici nella F3 asiatica.

Antonelli, da tempo nell'orbita Mercedes facendo parte del loro programma dedicato ai giovani piloti, ha conquistato il titolo durante un altro emozionante weekend nell'ultima prova sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi.

Seppur il sedicenne non abbia vinto alcuna gara nell'ultimo fine settimana della stagione, i tre successi conquistati tra Kuwait e Dubai, così come i numerosi piazzamenti a podi, si sono rivelati sufficienti per ottenere l'alloro iridato con una corsa di anticipo. Weekend che, tra l'altro, non era iniziato benissimo, con due zero rimediati in gara-1 e gara-2 a causa di alcune sbavature e due penalità: a dire il vero, nel primo appuntamento a Yas Marina aveva concluso in testa sul traguardo, ma una Safety Car negli ultimi minuti e una penalità rimediata per un contatto con il rivale Barnard lo aveva fatto scivolare al quindicesimo posto.

Dinamica simile che lo ha messo fuori gioco anche in gara-2, questa volta per un incidente con la Hitech di Sebastian Montoya, giovane protegé del programma Red Bull. Nonostante il secondo zero del fine settimana e gli sforzi del principale contendente, capace di rimontare dal fondo dello schieramento fino a un buon nono posto, ciò si è comunque rivelato sufficiente per chiudere il discorso campionato.

L'ultima corsa ha riservato maggiori soddisfazioni, con un secondo posto alle spalle di Nikita Bedrin. Al netto di un ultimo weekend tra luci e ombre, per Antonelli si tratta di un titolo vinto soprattutto sulla costanza, per altro da debuttante, che aggiunge un altro trofeo a una bacheca che vede già affermazioni nei kart e nel campionato Formula 4, sia italiano che tedesco. Un antipasto per una stagione importante, la prima nel campionato di Formula Regional a cui prenderà parte con Prema.

Andrea Kimi Antonelli Photo by: Formula Regional Middle East Championship