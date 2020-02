Alessandro Famularo firma con la Van Amersfoort Racing

Alessandro Famularo gareggerà per la Van Amersfoort Racing in Formula Regional insieme al francese Pierre-Louis Chovet, recentemente annunciato.

L'anno scorso, il 17enne venezuelano, residente a Miami, negli Stati Uniti, ha concluso la sua seconda stagione in Formula 4 ed è ora più che pronto per passare al livello successivo nelle corse monoposto. Lo farà indossando i colori nero e arancione dei Paesi Bassi; Van Amersfoort Racing.

Avendo iniziato a gareggiare con i go-kart all'età di soli 4 anni, Alessandro ha collezionato una serie impressionante di risultati. Ha trascorso oltre 10 anni nella scena internazionale del kart, in competizioni in tutto il mondo. Il venezuelano ha fatto il salto in Formula 4 in Italia al momento dei suoi 15 anni, età minima richiesta per competere alla serie F4. Nonostante la sua giovane età e la novità delle corse sulle monoposto, è riuscito a salire sul podio più volte durante la sua stagione da rookie. Successivamente, Alessandro ha dimostrato progressi costanti dentro e fuori pista ed è ora ben preparato per il prossimo passo della sua carriera.

Per Famularo, 17 anni compiuti solo la settimana scorsa, l'avvio di stagione non poteva essere più veloce di così. “Sono entusiasta di unirmi alla squadra di Van Amersfoort Racing!" ha confermato Alessandro. “Hanno un’incredibile spinta per avere successo. Per me la prossima stagione sarà importante. Mi è sembrato bello fare progressi in F4, ma ora mi sento pronto per provare un'auto più potente. Il livello di competizione nel Formula Regional sarà elevato, il che è qualcosa di cui sono entusiasta. Mi motiva e mi costringerà a concentrarmi sul mio unico e solo obiettivo; podio finisce! ” Famularo ha continuato: “Voglio ringraziare i miei sponsor American Racing, Proamsa e Canamix. È grazie alla fiducia che hanno riposto in me se posso proseguire con i miei sogni. Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza di loro!”.

La griglia della Formula Regional Championship si sta riempiendo di piloti di talento e per questo motivo, la seconda edizione della serie promette di essere molto competitiva. Il calendario delle gare porta i team su più circuiti di F1 in tutta Europa, con il finale di stagione che si svolgerà sul famoso circuito di Barcellona, in Spagna.

Rob Niessink, CEO di VAR, ha aggiunto: “È bello avere Alessandro con noi per il prossimo passo della sua carriera. Il suo talento è evidente ed è estremamente ansioso di iniziare nel campionato europeo FR. Ha mostrato grandi progressi durante il suo viaggio in Formula 4, ma crediamo che combinando il suo talento con la nostra esperienza, saremo in grado di massimizzare ulteriormente il suo potenziale. Ci siamo preparati molto bene per la prossima stagione e ci assicureremo che Alessandro ottenga ciò di cui ha bisogno per essere competitivo. Essendo entrambi piloti di corse intelligenti, Alessandro e Pierre-Louis trarranno vantaggio dall'essere compagni di squadra e impareranno dai reciproci talenti. Abbiamo una visione molto positiva della stagione e l'intero equipaggio non vede l'ora che le luci si spengano per la prima volta alla fine di marzo!”.