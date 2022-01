Video | Maserati: dalla F1 alla MC12... alla Formula E nel 2023

La notizia che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sull'ufficialità dell'approdo di Maserati in Formula E a partire dal 2023 ci apre le porte per raccontarvi, in questa pillola, parte della storia gloriosa del Tridente di Modena.

Maserati ha gareggiato in Formula 1, vincendo un mondiale nientemeno che con Juan Manuel Fangio, oltre ad aver dominato svariate edizioni della Targa Florio ed aver gareggiato nel mondiale Sport Prototipi.

A metà degli anni 2000 nasce la vera e propria leggenda dell'imbattibile MC12, vettura divenuta punto di riferimento nel campionato FIA GT di cui diventa l'auto più iconica e vincente.

Dal 2023 vedremo Maserati gareggiare in pianta stabile in Formula E, con un conseguente e preciso indirizzo del prodotto stradale sempre più votato all'elettrico.