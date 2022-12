Video Formula E | Sgro: "Maserati punta subito al podio"

IMSA | Test Daytona: Tanti km per Porsche e Cadillac. Acura veloce

Tanti chilometri fatti dalle LMDh di Porsche e Cadillac, mentre Acura ha sorpreso gli addetti ai lavori per le prestazioni. Esordi in GTD per la Ferrari 296 GT3 e anche per la Lamborghini Huracan GT3 Evo2 di Iron Lynx.