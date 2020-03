Ufficiale: E-Prix di Roma rinviato per Coronavirus

La notizia era nell'aria, ma adesso trova conferme ufficiali: l'E-Prix di Roma di Formula E è stato rinviato a data da destinarsi a causa del Coronavirus.

L'evento, che avrebbe dovuto tenersi il 4 aprile nella Città Eterna, è la seconda gara della categoria che viene spostata per motivi legati al COVID-19 dopo l'E-Prix di Sanya.

Mercoledì, il nostro Governo aveva annunciato pubblicamente che tutti gli eventi sportivi si sarebbero celebrati a porte chiuse fino al 3 aprile: nonostante il termine sia fissato ad un giorno prima dell'E-Prix, il programma del fine settimana sarebbe stato toccato in maniera importante. Da qui, quindi, la decisione di posticipare ad altra data l'evento.

“Come conseguenza dell'emergenza sanitaria in cui è sprofondata l'Italia ed in accordo con il decreto ministeriale sulle misure di contenimento relative al COVID-19, non sarà possibile disputare l'E-Prix di Roma il prossimo 4 aprile come previsto. Formula E, in accordo con le autorità di Roma, EUR S.p.A., FIA ed Automobil Club d'Italia stanno lavorando per trovare un'altra data che possa soddisfare le esigenze di ospitare l'E-Prix in città. Tutti i possessori di biglietti saranno contattati con i mezzi più opportuni nei prossimi giorni”, si legge nel comunicato stampa emesso dalla FE.

Sembrerebbero a rischio – è quantomai doveroso utilizzare il condizionale – anche la tappa di Seoul del 3 maggio e quella di Jakarta del 6 giugno, a causa della relativa vicinanza con la Cina, epicentro e punto di origine di questa forma di Coronavirus.

Se ciò dovesse succedere, verosimilmente la gara di New York prevista per l'undici giugno verrebbe raddoppiata, in attesa delle due tappe finali di Londra del 25 e 26 giugno.