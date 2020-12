Test Formula E, Valencia: Gunther chiude al comando

Si è conclusa sul tracciato di Valencia l’ultima giornata di test della Formula E prima della partenza della stagione 2020-2021. Ad imporsi in cima alla classifica dei tempi è stato Maximilian Gunther, ma i distacchi dal primo all’ultimo tempo sono stati estremamente ridotti.

Il pilota della BMW del team Andretti ha fermato il cronometro sul tempo di 1’11’’760 precedendo la new entry Sergio Sette Camara di appena 36 millesimi.

Grazie a delle condizioni meteo favorevoli ben 9 piloti sono riusciti sotto il muro dell’1’12’’ complice anche la scelta dei team di provare la simulazione di qualifica.

Alle spalle del brasiliano ha chiuso la seconda Dragon di Nuco Muller, ma quest’ultimo non è ancora stato confermato per la stagione 2020-2021. Lo svizzero ha pagato 50 millesimi di ritardo dalla vetta precedendo il campione in carica da Costa.

Il portoghese della DS Techeetah ha ottenuto il crono di 1’11’’815 senza però poi riuscire a migliorarsi nel corso del turno.

Mitch Evans ha concluso la giornata odierna con il quinto tempo piazzandosi davanti a Pascal Wehrlein, Oliver Rowland e la seconda DS Techeetah di Jean-Eric Vergne.

Buona la prestazione firmata Oliver Turvey al volante della NIO 333, autore del nono tempo, mentre la top ten si è completata con Norma Nato.

287 millesimi di ritardo sono valsi a Jake Dennis l’undicesimo tempo, mentre ben più attardato ha chiuso Stoffel Vandoorne. Il pilota della Mercedes, nella lista dei candidati per la sostituzione di Lewis Hamilton in Bahrain, ha ottenuto il diciottesimo tempo mentre il suo compagno di team, Nyck de Vries, solamente il ventunesimo.