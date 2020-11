Test Formula E, Valencia, Giorno 1: Lotterer al top

La prima giornata di test andata in scena sul tracciato di Valencia ha dato ufficialmente il via alla stagione 2020/2021 della Formula E ed il miglior tempo della sessione porta la firma di uno dei nomi più attesi, Andre Lotterer.

Il pilota della Porsche è riuscito a fermare il cronometro sull’1’12’’519 senza aver attivato i 35 kW ulteriori offerti dall’attack mode abbassando così il riferimento centrato al mattino da Edoardo Mortara di ben 5’’5.

La sessione del pomeriggio è stata interrotta in anticipo a causa dell’insabbiamento di Norman Nato. Il francese, chiamato nel team Venturi al posto di Felipe Mass, è uscito di pista in curva 7 quando allo scoccare della terza ora di test mancavano 12 minuti.

Il tempo ottenuto da Lotterer è stato avvicinato da Jean-Eric Vergne. Il pilota del team DS Techeetah ha infatti ottenuto il secondo crono pagando un gap di appena 88 millesimi dalla Porsche. La scuderia campione in carica ha comunque brillato oggi, nonostante la vettura della passata stagione, grazie al terzo riferimento firmato da Costa.

Il portoghese è stato più lento del suo compagno di squadra per soli 4 millesimi, mentre alle spalle del campione in carica ha chiuso Nick Cassidy, la new entry dell’Envision Virgin Racing.

Quinto tempo per Alexander Sims al volante della Mahindra, mentre il tre volte campione DTM Rene Rast ha chiuso con il sesto crono di giornata precedendo proprio Nato.

Dietro il francese troviamo un’altra conoscenza della serie turismo tedesca, Nico Muller, ottavo con la Dragon / Penske Autosport, mentre la top 10 si è completata con Jake Dennis nono davanti a Robin Frijns.

Soltanto undicesimo Lucas di Grassi alla guida di una Audi dotata di un nuovo powertrain, mentre decisamente indietro hanno chiuso i due portacolori della Mercedes. Stoffel Vandoorne non è riuscito a fare meglio del 15° tempo, mentre Nyck de Vries ha ottenuto il 20°.

In fondo alla classifica troviamo Mitch Evans, 22°, Edoardo Mortara e Tom Blomqvist.