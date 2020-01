Tensione in casa Venturi tra Massa e Mortara

Il pilota della Venturi scattava dal quarto posto in griglia, ma ha subito perso una posizione a favore di Oliver Turvey, prima di arretrare fino al nono posto nella gara di O'Higgins Park.

Al 15esimo giro ha subito anche l'attacco del compagno di squadra Mortara, che con l'Attack Mode attivata ha forzato la staccata alla curva 10, costringendo entrambi i piloti ad andare larghi, con Massa che ha dovuto rallentare tantissimo per evitare l'impatto contro il muretto.

Quando gli è stato domandato se ritiene che la Venturi avrebbe dovuto reagire a questa battaglia interna, Massa ha detto a Motorsport.com: "Ad essere sincero, oggi ho avuto tante sorprese e ne fa parte anche questa. Forse è stata una delle gare peggiori che abbia mai corso".

"Sicuramente dobbiamo lavorare in modo più efficiente come squadre, ma sono sicuro che sarà così. Altrimenti, non è positivo se finiamo per perdere dei punti".

A seguito dello scontro, Massa ha perso altre due posizioni a favore delle DS Techeetah di Antonio Felix da Costa e del campione in carica Jean-Eric Vergne.

L'ex pilota di Ferrari e Williams non ha nascosto il suo disappunto, gesticolando nei confronti di Mortara, che al 29esimo giro poi è stato costretto al ritiro, danneggiando una sospensione nel contatto con da Costa.

Sull'accaduto, Mortara ha detto a Motorsport.com: "Avrei voluto che la squadra fosse intervenuta prima, perché quello che è successo è costato ad entrambi. Non è stato molto positivo e penso che dobbiamo essere un po' più attenti in questo aspetto, perché avevo l'Attack Mode e avremmo dovuto aiutarci a vicenda".

Il team principal Susie Wolff, ha aggiunto: "Lasciamo Santiago con il dubbio di quello che avrebbe potuto essere per noi. Diversi incidenti in pista hanno peggiorato quella che era già una gara difficile per noi. E' un peccato che non siamo riusciti a massimizzare le prestazioni quando sarebbe contato".