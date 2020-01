Santiago E-Prix: secondo trionfo BMW con show di Gunther

Continua la striscia positiva della BMW in Formula E. Dopo il successo conquistato con Alexander Sims in occasione del primo round stagionale, la Casa tedesca si è ripetuta anche nell’E-Prix di Santiago del Cile, ma questa volta con un Maximilian Gunther in formato super.

Il pilota tedesco è riuscito a cogliere il primo successo personale nella serie al termine di una gara solida e gestita perfettamente sia a livello psicologico che di gestione della batteria.

Gunther non è stato impeccabile al via, quando ha perso la seconda posizione dopo essere stato sopravanzato dalla Mahindra di Wehrlein, ma si è presto rifatto sbarazzandosi del connazionale senza perdere troppo tempo per poi mettersi all’inseguimento del poleman Evans.

Il pilota della Jaguar ha dominato la prima fase di gara, imponendo il proprio ritmo e prendendo subito un ottimo vantaggio sugli inseguitori, ma Gunther non ha mai perso le speranze e sfruttando l’ultimo secondo di Attack Mode disponibile è riuscito a beffare Evans con un sorpasso capolavoro all’esterno di Curva 9.

Salito al comando, Gunther ha sempre controllato negli specchietti la Jaguar del rivale ma nel finale di gara ha dovuto fare i conti con un Antonio Felix da Costa indemoniato.

Il portoghese della DS Techeetah, dopo essere partito dalla decima posizione, è stato protagonista di una grande rimonta ed è stato abile a tenersi lontano dai guai nel caos dei primi giri.

Da Costa è stato anche in grado di portarsi al comando a 3 giri dal termine, ma un errore nella gestione della batteria da parte del team lo ha privato di una vittoria ampiamente meritata.

Il box della Techeetah, infatti, ha dapprima comunicato al portoghese di spingere al massimo per poi avvisarlo di alzare il ritmo per problemi di surriscaldamento proprio della batteria.

Gunther ha così potuto ripetere la stessa manovra compiuta ai danni di Evans nei confronti di da Costa sempre in Curva 9 riuscendo così a portare a casa il primo successo nella serie con un sorpasso capolavoro effettuato all’ultimo giro.

Da Costa non ha gradito la gestione errata da parte del box ed ha espresso tutta la sua frustrazione via radio, mentre Mitch Evans, nonostante una pole ed una prima parte di gara da assoluto dominatore, è apparso scuro in volto al termine della gara complice, anche in questo caso, una gestione batteria certamente rivedibile.

Chiude ai piedi del podio Pascal Wehrlein. Il tedesco, nonostante una buona prima parte di gara, non è stato in grado di tenere il ritmo dei primi tre ed è riuscito ad avere la meglio su Nyck de Vries solamente sotto la bandiera a scacchi complice l’esaurimento della batteria della Mercedes dell’olandese.

Per la squadra tedesca la trasferta di Santiago del Cile si conclude con un quinto e sesto posto, quest’ultimo firmato Vandoorne, che possono comunque soddisfare dopo una qualifica particolarmente complicata.

Da applausi, ancora una volta, la rimonta messa in mostra da Lucas Di Grassi. Il brasiliano dell’Audi è riuscito a riscattare il grossolano errore commesso in qualifica riuscendo a risalire dal fondo dello schieramento sino al settimo posto conclusivo davanti alla Jaguar di James Calado.

Da dimenticare la gara di Felipe Massa. Il brasiliano della Venturi è stato per buona parte della corsa in lotta con il proprio compagno di team, Mortara, ma ha commesso parecchie sbavature ed è parso piuttosto arrendevole in difesa retrocedendo così dalla quarta posizione di partenza sino alla nona finale davanti a Sam Bird.

Gara disastrosa, infine, sia per Jean-Eric Vergne che per la Porsche. Il campione in carica ha iniziato la stagione col piede sbagliato ed anche in Cile è stato costretto al ritiro dopo aver danneggiato il passaruota anteriore sinistro vanificando così una ottima rimonta, mentre i due piloti del team tedesco, Jani e Lotterer, sono stati coinvolti nel caos iniziale ed hanno danneggiato seriamente le rispettive monoposto venendo costretti al ritiro. E-Prix amaro anche per Sims ritiratosi nelle battute iniziali e non più leader del campionato.

Al termine della gara odierna la classifica piloti è stata rivoluzionata e vede Stoffel Vandoorne in testa con 38 punti seguito da Sims a quota 35 mentre Bird è terzo a quota 27.