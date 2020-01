Santiago E-Prix, Libere 2: Rowland svetta prima della bandiera rossa

La seconda sessione di prove libere dell’E-Prix di Santiago è stata conclusa in anticipo con bandiera rossa a seguito del violento impatto di Ma Qing Hua contro le barriere quando mancavano 7 minuti al termine del turno.

Il pilota è uscito con le proprie gambe da una vettura pesantemente danneggiata all’anteriore, ma non è stato possibile far tornare in pista i piloti per i lavori di ripristino delle barriera.

E’ stato così Oliver Rowland a mettere il proprio autografo in cima alla lista dei tempi. Il pilota della Nissan e-dams ha chiuso in vetta con il crono di 1’04’’799 precedendo di poco più di un decimo Felipe Massa, ultimo pilota a scendere sotto la barriera del minuto e cinque secondi.

Rowland è stato anche protagonista di un duello piuttosto acceso con Antonio Felix da Costa a metà turno. I due stavano affrontando Curva 1 quando l’inglese ha tentato di sopravanzare all’interno il portoghese.

Da Costa, senza motivo, ha allungato la staccata andando a colpire leggermente la vettura di Rowland per poi lasciare passare all’esterno il pilota della Nissan una volta che i due sono tornati sul rettilineo seguente.

La classifica di questa sessione ridotta ha visto molte sorprese nelle prime posizioni a cominciare da Mitch Evans. Il pilota della Jaguar ha spinto al limite nel corso del giro che gli ha regalato il terzo tempo ed ha chiuso con il crono di 1’05’’046 precedendo un Maximilian Gunther alla ricerca del riscatto dopo il podio di Gara 2 perso a seguito di una penalità.

André Lotterer ha riscattato l’anonimo primo turno di libere con il quinto tempo, accusando un gap di poco meno di mezzo secondo dalla vetta, ed ha preceduto proprio da Costa, finito sotto investigazione anche per un contatto con Nico Muller, ed un Edoardo Mortara apparso davvero in sintonia con il tracciato di Santiago.

Turvey, Abt ed Hartley sono gli altri nomi che a sorpresa hanno completato la top ten in ottava, nona e decima posizione, mentre hanno continuato a restare fuori dai primi dieci i due piloti della Mercedes e Jean-Eric Vergne.

Nyck de Vries ha ottenuto l’undicesimo riferimento, mentre Stoffel Vandoorne ha preceduto il campione in carica con il quattordicesimo crono in 1’05’’899.