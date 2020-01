Santiago E-Prix: Evans piazza la zampata, disastro per Di Grassi

Mitche Evans ha piazzato la zampata nelle qualifiche dell’E-Prix di Santiago. Il pilota della Jaguar è stato infatti semplicemente perfetto nel corso della superpole riuscendo a conquistare la partenza al palo grazie al crono di 1’04’’827.

Evans ha fatto la differenza soprattutto nell’ultimo settore ed ha costretto Maximilian Gunther a masticare amaro. Il tedesco della BMW, infatti, era stato autore di una prestazione superba che l’aveva portato alla conquista della pole provvisoria, ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo riferimento di giornata con un ritardo di poco superiore ai due decimi.

La seconda fila vedrà scattare dalla terza e quarta casella Pascal Wehrlein e Felipe Massa. Entrambi hanno ottenuto lo stesso tempo al millesimo, 1’05’’465, ma il tedesco della Mahindra ha guadagnato il diritto di partire davanti avendo fatto segnare il proprio riferimento prima del brasiliano.

La sorpresa di giornata è stato senza dubbio Oliver Turvey. Il pilota della Nio, infatti, ha stupito tutti riuscendo ad accedere alla superpole, ma nel turno conclusivo non è riuscito a brillare chiudendo con il sesto tempo ed un ritardo dal crono firmato Evans di 9 decimi.

Superpole da dimenticare anche per Sebastien Buemi. Il pilota della Nissan e.dams, infatti, ha lamentato una carenza di grip che l’ha rallentato nel turno conclusivo facendolo chiudere con il sesto tempo ed un ritardo dalla vetta di quasi un secondo.

Edoardo Mortara ha sfiorato l’ingresso in superpole ma ha regalato una performance incredibile. Il pilota svizzero, infatti, nel corso del suo giro veloce si è trovato davanti la vettura di Frijns finito in testacoda in curva 1.

Mortara ha dovuto frenare ed alzare i piede per evitare il contatto con la vettura dell’olandese, ma nonostante questo inconveniente è riuscito ad ottenere il miglior tempo del proprio gruppo tra lo stupore generale.

Il pilota della Venturi ha fatto segnare il crono di 1’05’’547 e solo per pochi millesimi non è riuscito ad accedere al turno finale ottenendo così il diritto di partire dalla casella numero 7 in griglia.

Al fianco di Mortara prenderà il via Nyck de Vries, mentre alle spalle dell’olandese della Mercedes chiuderanno la top ten il suo compagno di team, Stoffel Vandoorne, ed Antonio Felix da Costa.

Fuori dai primi dieci Jean-Eric Vergne, undicesimo in griglia e desideroso di rimontare e riscattare un inizio di stagione decisamente deludente, mentre per Alexander Sims, Lucas Di Grassi ed Oliver Rowland la qualifica odierna non finirà certamente nel libro dei ricordi.

Il leader del campionato, infatti, è stato penalizzato dall’essere sceso in pista nel primo gruppo e dovrà scattare dalla quindicesima posizione, mentre il brasiliano dell’Audi ha commesso una grave sbavatura nel settore conclusivo del tracciato che gli ha fatto gettare al vento ogni possibilità costringendolo al penultimo posto sulla griglia.

Decisamente da dimenticare la sessione disputata da Oliver Rowland. L’inglese, infatti, nel corso del suo giro veloce ha perso il controllo della sua Nissan finendo prima sullo sporco e poi violentemente a muro imitando quanto già compiuto da Ma Qing Hua nelle Libere 2.

Se i meccanici della Nissan riusciranno a ricostruire la monoposto dell’inglese, Rowland avrà la possibilità di schierarsi in griglia in una modesta ventiduesima posizione di partenza.