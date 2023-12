Rosberg: "Avevo offerte per guidare in FE, ora ne sono azionista"

Era una giornata di inizio dicembre del 2016 quando Nico Rosberg annunciò a sorpresa l'intenzione di chiudere la sua carriera in Formula 1, concludendo così la sua esperienza nel mondo delle corse come pilota. Da quel momento in poi, il tedesco ha espanso i propri orizzonti, sia nel motorsport che in altre attività non necessariamente legate al mondo dei motori, come alla tecnologia e all'ambiente.

Ma proprio questi ultimi due aspetti hanno trovato anche un'applicazione proprio nel motorsport, ovvero in Formula E, una categoria completamente elettrica che ha fatto della sostenibilità ambientale uno dei suoi punti chiave per sviluppare le tecnologiche che, in un futuro, diventeranno sempre più frequenti anche nel mondo della mobilità.

Durante il fine settimana dell'ePrix di Berlino nel 2018, Rosberg ebbe la chance di guidare in anteprima in pubblico la vettura di seconda generazione per scopi promozionali, ancor prima che questa facesse il suo debutto ufficiale nella stagione successiva. All'epoca, il tedesco spiegò che "la Formula E è il futuro. Sta lanciando un messaggio molto forte al mondo ed è fantastico. È fantastico perché è una gara, è un grande campionato, con alcune belle battaglie, davvero divertenti, quindi è un grande pacchetto".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Rosberg, Campione del Mondo di Formula 1, investitore Formula E, alla guida di una Formula E

Un'opportunità nata anche in seguito alla sua decisione di investire nella serie, diventandone azionista. Oggi Rosberg continua a fare parte della famiglia di Formula E, che si sta aprendo anche verso nuovi orizzonti, tanto da riuscire a convincere la città di Tokyo a ospitare un ePrix per la prima volta nel 2024. "La Formula E è in continuo progresso. Si sta aprendo a nuove città, con l'arrivo di Tokyo nella Stagione 10, e si è corso in India e in Sudafrica, in tutti questi posti fantastici", ha dichiarato Rosberg in un'intervista rilasciata a Sports Illustrated, in cui ha sottolineato come la serie elettrica stia realizzando un calendario spazia in quasi tutto i continenti.

Sfortunatamente, l'appuntamento in Sudafrica, che in realtà ha raccolto pareri positivi da parte dei piloti l'anno scorso con una gara piuttosto movimentata, non è stato riconfermato per il 2024, mentre si correrà nuovamente in India, anche grazie all'intervento delle autorità che hanno aiutato a finanziare la corsa nonostante le iniziali difficoltà. Per quanto in realtà la Formula E stia iniziando a spostarsi anche verso gli autodromi, come Portland, Shanghai e Misano, l'anima rimane quella di una serie nata per correre in città, un aspetto che la aiuta ad avvicinarsi ai tifosi.

"La cosa unica per me è che si va dalla gente, perché si corre in centro e si rende il tutto molto più accessibile alle famiglie. Coesiste con la F1. Non è un rivale e sta crescendo bene. Ci sono molte case automobilistiche coinvolte, la base dei fan sta crescendo e la qualità dei piloti è in costante aumento. Abbiamo visto piloti passare dalla Formula E alla F1, anche e viceversa", ha aggiunto l'ex pilota della Mercedes.

Rosberg ha anche rivelato di aver ricevuto delle offerte per guidare in Formula E, tra l'altro in un periodo in cui si stavano iniziando ad affacciare tanti piloti di alto livello verso la categoria elettrica, fino ad arrivare ad una griglia di tutto rispetto come la sarà quella del 2024. Tuttavia, il tedesco decise di appendere il casco al chiodo sul piano competitivo, dedicandosi ad altri progetti. "La notte del mio ritiro, mi è stato offerto di guidare in Formula E. In realtà l'offerta è andata a mia moglie, e poi me l'ha detto lei! Comunque, è stato un rifiuto, perché ovviamente ho smesso di correre e non volevo ricominciare subito".

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Rosberg festeggia sul podio

In realtà, Rosberg avrebbe voluto prendere parte alla categoria, ma non da pilota, bensì da Team Principal di un suo team, magari con base a Monaco come l'ex Venturi, che ora corre sotto le insegne del marchio Maserati. Tuttavia, per quanto la Formula E richieda un budget inferiore rispetto ad altre serie, l'esborso economico sarebbe stato fin troppo elevato, motivo per cui ha iniziato a guardare altre opportunità. Qualche anno più tardi è arrivata la chance della Extreme E, una categoria dedicata ai SUV elettrici e organizzata dagli stessi proprietari della Formula E, tra cui Alejandro Agag: Rosberg ha messo in piedi un suo team, RXR, con cui a vinto fino ad ora due titoli in tre stagioni.

"Quando si è piloti, il passo successivo può essere quello di avere una propria squadra. Mi sarebbe piaciuto farlo in Formula E, ma è un impegno troppo grande e finanziariamente molto impegnativo, quindi non ha funzionato. Ho invece investito nel campionato. Poi è arrivata l'opportunità dell'Extreme E, che si è rivelata perfetta", ha raccontato Rosberg.