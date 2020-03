Nissan: Volpe sostituisce Carcamo a capo della sezione motorsport

Nissan ha appena nominato il nuovo direttore globale della sezione motorsport del marchio. Si tratta di Tommaso Volpe, il quale rimpiazza Michael Carcamo. Volpe supervisionerà i programmi che Nissan ha in Formula E a in Super GT.

Volpe ricopre attualmente il ruolo di direttore del motorsport del brand Infiniti, che fa sempre parte del gruppo di Nissan. Questo ruolo lo manterrà e aggiungerà quello di capo del motorsport di Nissan.

Carcamo lascia invece il ruolo dopo 5 anni in cui lo ha ricoperto. Ha iniziato nel 2015, facendo poi esordire il marchio in Formula E nel 2018. Ora andrà in Giappone per promuovere il brand e supervisionerà il reparto di sviluppo di Nissan legato a vetture stradali sportive e il passaggio all'elettrificazione.

"Sono davvero orgoglioso di aver portato Nissan a una visione elettrificata della mobilità grazie al team di Formula E, con cui abbiamo colto in questi anni 6 pole position, sei podi e il team migliore in Qualifica", ha dichiarato Carcamo.

"Abbiamo anche portato Nissan a vincere il suo primo E-Prix in Formula E a New York City, senza dimenticare il secondo posto nel campionato piloti del nostro Sébastien Buemi. Voglio ringraziare l'intero team per il lavoro svolto in questi anni".

Volpe, che subentra nel ruolo a Carcamo, ha riconosciuto i meriti del suo predecessore: "Il team di Formula E ha raggiunto notevoli successi grazie al duro lavoro di Michael Carcamo e del team. Nissan e NISMO continueranno a correre in Formula E e la nuova Nissan GT-R NISMO GT500 in SuperGT".