NIO 333 multata per una violazione ai protocolli COVID

Secondo una nota diffusa dalla FIA, la NIO 333 non ha riferito il risultato positivo di un test al delegato COVID-19 e "non ha fatto alcuna dichiarazione su possibili partecipanti non idonei".

I commissari hanno concluso che il primo contatto con la commissione sanitaria è avvenuto diverse ore dopo che la squadra di proprietà della Li Sheng Racing è stata messa al corrente della diagnosi. Per questo, il team è stato multato di 25mila euro, 5.000 dei quali dovevano essere pagati entro ieri.

I restanti 20.000 euro sono sospesi per il resto della stagione 2021, a patto che la squadra non ripeta la stessa infrazione da qui alla fine del campionato.

L'infrazione è in violazione degli articoli 4.1 e 6.6 dell'Appendice S del Codice Sportivo Internazionale FIA. L'articolo 4.1 recita: "Qualsiasi inosservanza materiale delle prescrizioni del presente Codice COVID-19 deve essere segnalata senza indugio al Delegato COVID-19".

L'articolo 6.6 prosegue: "Prima di ogni evento in due parti, se si verificano circostante che fanno sì che un partecipante non sia idoneo a partecipare all'evento (ad esempio, se risulta positivo al COVID-19 o se inizia a soffrire di sintomi COVID-19 o se ha un contatto stretto con qualcuno che soffre di sintomi COVID-19), il partecipante non deve dichiararsi idoneo a partecipare".

Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

La Formula E condude test PCR per tutti i partecipanti all'evento sul posto, per evitare di mettere a dura prova i servizi locali.

Negli ultimi mesi si sono verificati diversi casi di COVID-19 in figure di alto profilo della Formula E: il co-fondatore Alejandro Agag ed il team principal della Mahindra, Dilbagh Gill, sono stati costretti a saltare il gran finale di Berlino, il primo evento che si era svolto dopo una pausa di cinque mesi in seguito allo scoppio della pandemia in Europa.

NIO 333 ha annunciato ieri mattina di aver firmato il nuovo regolamento Gen, prolungando di fatto il suo impegno in Formula E fino al termine della stagione 2025-2026.

Questo significa che la maggior parte delle squadre esistenti ora hanno aderito al nuovo regolamento. Una delle poche che deve ancora impegnarsi formalmente è la Mercedes, che tuttavia sembra interessata a proseguire.