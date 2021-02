Mortara ha sbattuto per un problema ai freni e al software

Il pilota della Venturi era finito contro le barriere della curva 18 dopo una prova di partenza, venendo poi trasportato in ospedale per accertamenti.

La FIA non ha ritenuto sicuro far scendere in pista le Formula E spinte dal powertrain Mercedes nelle qualifiche, in attesa che le indagini facessero emergere le cause del brutto botto patito dallo svizzero.

"Il pilota ha avuto un problema ai freni anteriori, come evidenziato dal sensore sulla vettura - spiega la nota ufficiale della FIA - La telemetria indica che il concorrente stava spingendo a fondo il pedale, ma il sensore rimaneva sullo 0".

Il capo della Mercedes, Ian James, ha rivelato a Motorsport.com che il team ha dovuto effettuare un backup del software per sistemare il problema.

"Siamo convinti che cambiando i parametri del software ora le vetture siano sicure, ci auguriamo che la FIA sia soddisfatta perché è la nostra priorità in merito".

"I problemi in realtà sono stati due, uno ai freni anteriori e l'altro al software che dovrebbe intervenire in un caso del genere, cosa che però non è accaduta. Abbiamo capito perché è successo e quindi sappiamo come intervenire".

James ha anche confermato che non c'è una correlazione con l'incidente avuto da Nyck De Vries al Mexico City E-Prix dell'anno scorso, quando l'olandese attivò il fanboost.

Mortara nel frattempo è tornato nel paddock e la decisione se correre o no spetta a lui, come affermato dalla team principal della Venturi Racing, Susie Wolff.

La riserva Jake Hughes non potrà comunque sostituirlo non avendo affrontato le Prove Libere, mentre la FIA ha deciso di dare l'ok alle 4 auto motorizzate Mercedes per la gara che scatterà alle 18;00 italiane.