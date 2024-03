Lola entrerà in Formula E nel 2025 in partnership con Yamaha

La griglia di Formula E si allarga. Al momento non è previsto l’ingresso di una nuova squadra, ma già a partire del prossimo anno farà il proprio ingresso sullo schieramento della categoria elettrica un nuovo costruttore.

Dopo il cambio di proprietà avvenuto meno di due anni fa, Lola Cars aveva lasciato intendere come la speranza fosse quella di rilanciare il marchio nel mondo del motorsport: uno dei primi passaggi è quello di entrare in Formula E come fornitore di propulsori in collaborazione con Yamaha. Non è un caso che la nuova partnership sia stata annunciata proprio pochi giorni prima dell’ePrix di Tokyo in Giappone.

Seppur al momento non sia stato ancora annunciato alcun accordo con qualche team già esistente in griglia, la Formula E ha già annunciato che il costruttore entrerà nel campionato totalmente elettrico già nel 2025, ovvero in quella che sarà la Season 11. Infatti, sebbene non sia stata data alcuna conferma ufficiale, si ritiene che il progetto Lola/Yamaha fornirà i propulsori ad ABT-Cupra, dato che la scuderia tedesca si separerà dal progetto Mahindra alla fine del campionato.

Conferenza stampa Lola Yamaha Foto di: Motorsport.com / Japan

Lola Cars è un marchio che racchiude nella sua storia numerosi successi in categorie di livello, come la Formula 1, Le Mans e IndyCar, quantomeno prima di vivere un periodo difficile a livello finanziario, tanto da portarla nel 2012 a finire in amministrazione controllata. L’azienda fu salvata nel 2022 dall’uomo d’affari britannico Till Bechtolsheimer il quale, sfruttando l’esperienza accumulata in IMSA, decise di acquisire il marchio Lola e le attività rimanenti nel 2022 con l’obiettivo di riportarla nel motorsport.

Per il rientro in Formula E LOLA sta già lavorando assieme a Yamaha per sviluppare un Powertrain che possa debuttare la prossima stagione, quando debutterà anche la nuova evoluzione delle monoposto di questa generazione, ovvero la Gen3 Evo.

"Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con la Yamaha Motor Company per entrare a far parte del campionato mondiale FIA di Formula E. Essere scelti da uno dei produttori OEM più innovativi al mondo per collaborare a un progetto di questa portata è una prova del calibro del team che abbiamo costruito alla Lola in questi anni”, ha dichiarato Bechtolsheimer.

"Il progetto è incentrato sullo sviluppo tecnologico, nel quale Lola ha investito pienamente. Consideriamo l'efficientissimo propulsore elettrico da 350 kW come una tecnologia fondamentale con applicazioni interessanti in molte forme di motorsport internazionale di alto livello nei prossimi anni".

Yamaha Lola Cars Formula E Foto di: Lola

La Yamaha, invece, farà il suo ritorno alla corse automobilistiche dopo un lungo periodo di assenza, dato che le ultime attività in tal senso risalgono al programma di Formula 1 verso fine anni Novanta per la fornitura di motori. Da quel momento in poi, il marchio giapponese si è concentrato solo sul mondo delle due ruote, quantomeno fino alla decisione di entrare in Formula E.

"Yamaha Motor Company sta accelerando la ricerca e lo sviluppo di varie tecnologie che contribuiscono alla sostenibilità ambientale", ha dichiarato Heiji Maruyama, amministratore delegato e direttore.

"In qualità di partner tecnico, speriamo di acquisire tecnologie di gestione dell'energia più avanzate attraverso la massima espressione delle corse elettriche, ovvero la Formula E. Condividiamo anche la nuova filosofia di Lola in materia di motorsport sostenibile e siamo molto lieti e onorati di stringere questa partnership con loro".

Questa partnership conferma la lunga presenza di Lola Cars in Giappone, in passato legata soprattutto in quello che oggi è conosciuto come Campionato giapponese di Super Formula, dove ha vinto 13 campionati in due decenni a partire dal 1987, quando era conosciuto come All Japan F3000.