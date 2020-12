La Porsche conferma il suo impegno in Formula E

La Porsche ha confermato il suo impegno in Formula E anche per il futuro.

In settimana si sono registrate le uscite di scena di Audi e BMW alla fine della stagione 2020/21 per aver raggiunto i propri obiettivi di sviluppo tecnologico, tant'è che la Mercedes, per bocca del suo capo Toto Wolff, ha affermato che poteva essere una "sveglia" per tutti gli altri coinvolti.

In un comunicato, il Vice Presidente di Porsche Motorsport, Fritz Enzinger, ha ribadito che invece per la sua Casa è importante questo settore, affiancandosi a Wolff anche nella richiesta di abbassare i costi per i concorrenti della serie.

“Siamo lieti di comunicare che continueremo il nostro impegno in FIA Formula E World Championship - dice Enzinger - Porsche è convinta che si tratti della piattaforma unica nel suo genere e migliore per l'elettro-mobilità e raggiungere nuove persone. Possiamo così sviluppare ed espandere le nostre competenze sui powertrain elettrici in pista e portarli poi nella produzione di serie".

“Ci associamo a Mercedes nel comprendere che la situazione attuale richiede cambiamenti e il sedersi a riflettere come ringiovanire il campionato rendendolo più forte in futuro".