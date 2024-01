La Formula E sarà ancora su Mediaset: estesa l'esclusiva in chiaro

La Season 10 di Formula E prenderà il via la prossima settimana a Città del Messico, con un calendario ricco di appuntamenti, anche se al momento è ancora in dubbio la tappa in India, per cui i vertici della serie stanno discutendo con gli organizzatori per assicurare lo svolgimento dell'evento.

A trasmettere ancora una volta il campionato elettrico sarà Mediaset, che prosegue così la partnership iniziata nella lontana Season 4, quando subentrò alla RAI, che trasmetteva gli appuntamenti sia in TV che sulla sua piattaforma web. L'emittente televisiva di Fininvest, che aveva siglato inizialmente un accordo fino al 2023, ha deciso di rinnovare i diritti per la trasmissione del campionato totalmente elettrico, che rimarrà quindi in chiaro anche per i prossimi anni in chiaro grazie a un accordo pluriennale.

Almeno sei gare della Season 10 andranno in onda in diretta su Italia 1, tra cui la tappa italiana a Misano, mentre i restanti appuntamenti saranno trasmessi sul Canale 20, in continuità con le scelte seguite negli ultimi anni. Tutte le gare saranno disponibili anche sulla piattaforma online di Mediaset, sportmediaset.it, che continuerà a trasmettere sul sito anche le sessioni di prove libere, visibili anche sul canale YouTube del campionato. Il primo appuntamento del campionato in Messico andrà in onda sul 20, con la gara che dovrebbe prendere il via alle 21.

Photo by: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

"Mediaset è un partner di lunga data, e grande sostenitore della Formula E, siamo lieti di estendere la nostra partnership. I fans della Formula E in Italia dalla prossima stagione avranno più gare in diretta su Italia 1, incluso l'attesissimo doppio E-Prix di Misano, e una nuova line-up di piloti per Maserati MSG Racing. Il rapporto con Mediaset è una testimonianza del crescente appeal di uno sport motoristico unico e divertente. Appuntamento alla prima gara a Città del Messico tra un paio di settimane", ha spiegato Aarti Dabas, Chief Media Officer della Formula E.

Tuttavia, Mediaset non sarà l'unica rete a trasmettere il mondiale elettrico. Per quanto riguarda le Pay-TV, infatti, ad assicurarsi i diritti è stato il gruppo Discovery, partner della Formula E di lunga data in diverse realtà europee, che andrà a sostituire Sky. Sulla piattaforma Discovery+ saranno trasmessi tutti gli appuntamenti di ogni singolo weekend, incluse le prove libere, mentre Eurosport 2 proporrà nel suo palinsesto TV e online tutte le gare in diretta.