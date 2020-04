La Formula E rimanda l'introduzione delle Gen2 EVO al 2021-2022

FIA e Formula E hanno deciso di rimandare l'introduzione delle vetture Gen2 Evo alla stagione 2021/22 per ridurre i costi, che nella pandemia di Coronavirus stanno creando non pochi problemi a tutti.

Il Consiglio Mondiale si è infatti riunito per votare elettronicamente sulla estensione dell'omologazione riguardante le monoposto elettriche attuali, con i Costruttori che saranno autorizzati per i prossimi due anni solamente ad intervenire sulle componenti del powertrain.

La nuova carrozzeria prodotta da Spark Racing Technologies si vedrà solamente tra un paio d'anni anziché il prossimo, che era anche quello della nomina a Mondiale per la Formula E.

“In questi momenti di difficoltà, rivedere i costi è la priorità per il motorsport, affinché si possa garantire il suo sostentamento - ha dichiarato il Presidente della FIA, Jean Todt - Ho spinto per questa decisione e il Consiglio Mondiale, assieme alla serie, si sono trovati in linea con le pratiche adottate anche dagli altri campionati".

Alejandro Agag, fondatore e presidente della Formula E, ha aggiunto: "Sono momenti di difficoltà e abbiamo assunto una flessibilità nell'approccio, non solo fermando velocemente il campionato temporaneamente, ma anche adottando misure per tenere bassi i costi di sviluppo dei team. Abbiamo ascoltato le indicazioni dei costruttori lavorando assieme alla FIA, per questo è stata rimandata l'introduzione delle Gen2 EVO e limitando l'omologazione ad una sola cosa il prossimi due anni. Era una scelta necessaria per contenere i costi in un periodo di crisi e priorità per la salute di tutti".