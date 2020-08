Jaguar: Blomqvist al posto di Calado negli ultimi E-Prix

Assegnati i titoli 2019/2020 di Formula E, il team Jaguar ha deciso di sostituire con effetto immediato James Calado e di affidare la propria seconda monoposto a Tom Blomqvist.

Il pilota britannico sostituirà il connazionale negli ultimi 2 appuntamenti della stagione che si terranno al Tempelhof Airport di Berlino, gli ultimi 2 appuntamenti dei 6 previsti nella capitale tedesca in questo finale di stagione.

Calado sarà chiamato a vestire nuovamente i panni del pilota AF Corse Ferrari in vista del round WEC di Spa-Francorchamps, in cui dovrà correre con la Ferrari 488 GTE. Il 12 e 13 agosto James dovrà prendere parte alle prove, per questo Jaguar si era già cautelata poche settimane fa.

Blomqvist, infatti, era diventato il pilota di riserva della squadra britannica con il preciso intento di diventare titolare negli eventi in cui Calado sarebbe stato indisponibile perché richiesto da AF Corse.

Tom avrà così l'opportunità di correre le ultime 2 tappe del campionato 2019/2020 di Formula E, prendendo confidenza con la Jaguar I-Type 4: "Il tracciato avrà un layout nuovo, dunque sarà una nuova opportunità per tutti".

"Non vedo l'ora di fare il mio ritorno in Formula E per aiutare il mio compagno di squadra Mitch Evans e tutto il team", ha dichiarato Blomqvist.