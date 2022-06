Formula E | Wehrlein penalizzato in griglia a Jakarta

Inizia subito in salita il weekend di Jakarta per Pascal Wehrlein. Il pilota della Porsche, infatti, dovrà scontare l’arretramento di cinque posizioni sulla griglia di partenza a causa di un intervento effettuato dai tecnici della Casa tedesca sul DCDC converter.

In occasione dello scorso E-Prix di Monaco Wehrlein era stato costretto al ritiro mentre si trovava al comando della gara e dopo l’appuntamento di Berlino la Porsche ha chiesto alla FIA di ispezionare l’unità DCDC ritenuta quale causa del ritiro.

Sotto la supervisione del delegato tecnico della FIA l’unità è stata aperta ed il sigillo ufficiale rotto, ma questo intervento è stato considerato come una violazione degli articoli 28.9 e 28.11 del regolamento sportivo che consente l’utilizzo di due unità DCDC per stagione, e l’apertura del sigillo costituisce una ulteriore modifica.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

In una dichiarazione rilasciata da Porsche il team ha spiegato: “Questa azione si è resa necessaria dopo l’E-Prix di Monaco quando la vettura numero 94 si è dovuta ritirare mentre era al comando.

La FIA, in un proprio comunicato, ha spiegato il perché della retrocessione in griglia di 5 posizioni.

“L’unità DCDC è stata aperta dopo una richiesta di ispezione da parte del costruttore sotto la supervisione del Delegato Tecnico FIA. Non è stata effettuata alcuna sostituzione o modifica di parti interne. È stata applicata della colla in un punto del DCDC in cui mancava”.

“Dopo l’E-Prix di Berlin il team ha richiesto una ispezione del DCDC. Il sigillo è stato rimosso ed è stata notata la necessità di una riparazione, fatto che costituisce una violazione dell’articolo 28.9. A causa della minore gravità del caso, i commissari sportivi hanno concluso che la sanzione comminata è appropriata”.

Di sicuro questo sarà un ostacolo non di poco conto per Wehrlein. Il tedesco è riuscito ad entrare nei quarti di finale delle qualifiche in cinque occasioni quest’anno ed ha ottenuto la pole nell’E-Prix del Messico sconfiggendo in finale Edoardo Mortara.

A Monaco Wehrlein sembrava un serio candidato al successo prima che il problema tecnico lo costringesse ad alzare bandiera bianca. Attualmente occupa l’ottava posizione in campionato con un ritardo di 8 punti dal compagno di team Andre Lotterer.