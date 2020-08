Formula E: Wehrlein nuovo pilota Porsche. Prende il posto di Jani

Neanche il tempo di concludere la stagione 2019/2020, che Porsche ha annunciato l'ingaggio di un nuovo pilota per la prossima annata di FIA Formula E, la prima che avrà validità di Mondiale FIA.

La Casa tedesca ha messo sotto contratto Pascal Wehrlein, che diverrà così il nuovo pilota per la prossima stagione andando ad affiancare il confermato Andre Lotterer.

L'arrivo di Wehrlein e la contemporanea conferma di Lotterer indicano l'addio a Neel Jani, titolare nella prima stagione di Porsche in Formula E proprio accanto al pilota tedesco pluri-vincitore della 24 Ore di Le Mans.

Wehrlein andrà così a comporre una line up piloti tutta tedesca. L'ex pilota di Formula 1 non sarà nuovo alle gare elettriche, perchè ha già preso parte a 17 e-prix nel corso della sua carriera, raccogliendo 72 punti complessivi e un podio, colto all'E-Prix di Santiago nella stagione 2018/2019.

Ricordiamo che nella carriera di Wehrlein c'è anche il prestigioso titolo DTM conquistato nel 2015, che lo ha fatto diventare il più giovane campione della storia della serie tedesca di dedicata a vetture turismo. Senza contare l'esperienza fatta in Formula 1 con Manor e Sauber nei due anni successivi.

"Per me è un grande onore rappresentare Porsche nella prossima stagione di FIA Formula E, anno in cui la serie sarà valida come Mondiale FIA. Ho sempre seguito la Casa, essendo uno dei brand di maggior successo e storia", ha dichiarato Wehrlein.

"Ora diventare pilota titolare di Porsche è un'opportunità fantastica. Vorrei ringraziare la Casa per questa fantastica opportunità e per aver creduto in ciò che so fare. Ora non vedo l'ora di conoscere la squadra e iniziare a lavorare a Weissach il più presto possibile".