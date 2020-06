Formula E: Wehrlein lascia Mahindra Racing con effetto immediato

Nemmeno il tempo di concludere il campionato virtuale di Formula E che l'ex pilota di Formula 1 Pascal Wehrlein ha annunciato l'addio con effetto immediato al suo team, la Mahindra, con cui sino a ieri correva nel campionato FIA Formula E.

Il pilota tedesco ha annunciato il suo addio al team tramite un post pubblicato sui propri profili ufficiali dei principali social.

"Da questo momento in poi, non farò più parte del team Mahindra Racing. Il mio interesse era terminare la stagione, ma la situazione attuale non lo permette".

"Non posso dire molto di più sul mio futuro, ma vi terrò informati. Grazie per tutto il supporto e ci vediamo presto in pista", ha scritto l'ex pilota di Formula 1.

In Formula E Wehrlein ha ottenuto come miglior risultato il secondo posto all'E-Prix di Santiago 2018/2019, con il grande rammarico di aver perso la prima vittoria assoluta nella categoria nella gara seguente, l'E-Prix di Città del Messico, quando tagliò per primo il traguardo ma venne penalizzato di 5" per aver tagliato una curva.

Singolare il fatto che, sebbene Wehrlein abbia già fatto sapere di aver lasciato il team, Mahindra Racing abbia pubblicato solo poco fa un breve comunicato stampa a tal riguardo, in cui è scritto: "Mahindra Racing è attualmente impegnata ad aiutare FIA e la Formula E per cercare di tornare a correre nel 2019/2020 e di farlo nella maniera più sicura possibile. La nostra line up piloti per la prossima stagione, la 2020/2021, sarà annunciata in un secondo momento".