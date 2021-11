Formula E | Vergne resta con Techeetah anche nel 2022

Sia Jean-Eric Vergne sia Antonio Felix da Costa hanno affrontato un inverno incerto, dato che il proprietario del team Techeetah SECA ha cercato investimenti e una potenziale vendita, una situazione portata dalla pandemia.

Mentre il campione 2019-20 da Costa aveva ancora un anno di contratto con Techeetah, in contrasto con suo partner, il produttore automobilistico DS, il due volte campione Vergne sembrava essere sul punto di andare via durante l'estate.

Questo è arrivato dopo lunghi periodi senza stipendio e dopo il crollo di una potenziale vendita della squadra a un investitore canadese nel periodo dell'E-Prix di Londra alla fine di luglio. Si apprende che avesse concordato un accordo di acquisizione e si è presentato alla squadra nel box in vista di un rebranding prima che la vendita crollasse.

Vergne, che è stato un pilastro di Techeetah e ha avuto il compito di convincere i compagni di squadra Andre Lotterer e da Costa a unirsi alla squadra. Ora rimarrà per la stagione 2022.

Il pilota francese, che ha un accordo con Peugeot per correre la sua hypercar Le Mans il prossimo anno, ha usato i social media per dissipare ogni dubbio sul suo futuro.

Il post recita: “Continuiamo a scrivere la storia. L’ottava stagione della Formula E è partita. Per questo nuovo capitolo, con DS Techeetah e da Costa abbiamo alzato ancora di più l’asticella”.

Vergne ha terminato la stagione 2021 al 10° posto in classifica, grazie anche alla sua vittoria alla prima gara con la nuova auto DS E-Tense FE21 a Roma. Tuttavia, il format delle qualifiche di gruppo e la nuova macchina - con la sua distribuzione dei pesi al posteriore - hanno smussato gli sforzi per il titolo suoi e di da Costa.

Anche Da Costa ha messo fine alle speculazioni sul suo futuro, che lo vedevano legato a Mercedes e Andretti. In un'intervista con Autosport, la scorsa settimana ha dichiarato: “Sono impaziente di tornare nello stesso team e con le stesse persone per il terzo anno. Ho sempre detto che è una delle squadre più forti in Formula E. Hanno molti campionati a loro nome, quindi molto felice di tornare e tutti i preparativi stanno andando bene”.

Vergne e da Costa torneranno in pista con il team DS Techeetah nei test pre-stagionali a Valencia, dal 29 novembre al 1 dicembre.