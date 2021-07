Formula E: Vandoorne si prende la pole dell'E-Prix di Londra II

Stoffel Vandoorne regala alla Mercedes un'importante pole position, quella che gli consentirà di partire davanti a tutti nel secondo e ultimo E-Prix di Londra. Il pilota belga ha battuto la Nissan e.dams di Oliver Rowland e il poleman di ieri, Alex Lynn, in una sessione di prove ufficiali segnata dalla pioggia.

La lotta per la pole è stata a dir poco sul filo di lana, perché i primi 3 sono racchiusi in appena 67 millesimi di secondo. Vandoorne, di fatto, ha messo in cassaforte la partenza al palo con un primo settore eccezionale, in cui ha costruito il vantaggio che gli è servito per restare davanti ai due rivali sino alla fine.

A completare la festa Mercedes ecco il quarto tempo ottenuto da Nyck De Vries nel secondo gruppo, che lo ha portato a 2 decimi dalla pole di Vandoorne e lo porterà a scattare dalla seconda fila, davanti alla prima Jaruar i-Type 5, quella di Mitchell Evans.

Il neozelandese condividerà la terza fila con la prima BMW iFE.21. Non quella di Jake Dennis (lui solo 17esimo), bensì quella di Maximilian Gunther. Pascal Wehrlein (Porsche) è settimo davanti a uno dei contendenti al titolo Piloti, Robin Frijns. Sergio Sette Camara (Penske) e Lucas Di Grassi completano la Top 10.

Non è stata certo una grande sessione di qualifiche per il leader del Mondiale, il britannico della Jaguar Sam Bird, appena 21esimo. Mal comune, mezzo gaudio, perché hanno faticato molto entrambe le DS Techeetah di Antonio Felix Da Costa e Jean-Eric Vergne. Sia il portoghese che il transalpino sono immediatamente alle spalle di Sam Bird.

Da segnalare l'errore di Oliver Turvey, pilota NIO 333, il quale ha finito per sbattere contro le barriere nel settore centrale. Per questo motivo scatterà in ultima posizione, condividendo la fila con Vergne.

Gunther, Di Grassi, Rast, Frijns, De Vries e Mortara sono stati multati alla fine delle qualifiche con 1.000€ di ammenda per aver guidato troppo lentamente nel giro di rientro, svolto dopo il giro lanciato nel corso delle qualifiche. Questi sei piloti hanno subito la stessa penalità inflitta a Vergne all'E-Prix di Roma, ovvero una multa.