Formula E | Vandoorne regala la Pole di Diriyah alla Mercedes

In Arabia Saudita ha esordito il nuovo format, che presenta una fase di apertura a due gruppi prima di una battaglia con duelli in stile torneo.

Vandoorne è andato per primo in finale, perdendo inizialmente contro Dennis nel primo settore, ma beneficiando di un errore commesso dal pilota della Andretti per portare la Mercedes davanti.

La Casa della Stella si è aggiudicata la fase a gironi con entrambe le vetture, con De Vries eliminato da Vandoorne in semifinale per un calo di aderenza.

Dennis aveva invece battuto André Lotterer, che ha pagato il fatto di dover fare da apripista e scatterà quarto con la sua Porsche.

Il tedesco se l'era vista in precedenza con la Envision di Robin Frijns, che perdendo viene relegato al settimo posto, dietro al compagno di squadra Nick Cassidy e alla Jaguar di Sam Bird.

Oliver Rowland scatterà invece ottavo con la sua Mahindra, seguito da Lucas di Grassi (Venturi) e Maximilian Guenther (DAMS) a completare la Top10.

Edoardo Mortara è stato fra i primi eliminati nel Gruppo B, andando anche dritto contro il muro alla curva 1 con un sospetto problema ai freni, ritrovandosi 12° e retrocesso dal miglioramento di Lotterer e del suo collega ascal Wehrlein.

Male le DS Techeetah: Jean-Eric Vergne si schiera al 13° posto, mentre Antonio Felix da Costa partirà dal 16°.

Indietro anche Sébastien Buemi, incappato nel traffico e quindi penultimo, con dietro il solo Antonio Giovinazzi (Dragon).