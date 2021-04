Formula E: Vandoorne è il secondo re di Roma

Stoffel Vandoorne conquista la seconda vittoria in Formula E aggiudicandosi la gara domenicale dell'ePrix di Roma II. Il belga replica il successo di Berlino 2020 e dopo il quarto round della serie tutta elettrica è il più serio candidato per il titolo con la Mercedes. Stoffel, quarto nella qualifica bagnata, ha costruito una splendida vittoria prendendo il comando della corsa dal settimo giro senza più subite alcun attacco nonostante due safety car abbiano azzerato il vantaggio che si era costruito.

La gara, come ieri, è partita in regime di safety car dal momento che l'asfalto era bagnato e stava andando ad asciugarsi: il poleman Nick Cassidy in testa c'è stato veramente poco perché alla curva 3 il neozelandese è finito lungo scivolando nel gruppo e privando subito il team Virgin di poter lottare per il successo a causa di un problema di software alle gestione dei freni.

Alle spalle del belga ha colto un bel secondo posto Alexander Sims, l'occhialuto pilota della Mahindra che ha concluso con un distaccco di appena 0"666 e ha preceduto Pascal Wehrlein, terzo, al primo podio con la Porsche.

Il tedesco, che è stato anche in testa alla corsa nelle prime battute, ha beneficiato della penalizzazione che ha colpito al traguardo Norman Nato: il brasiliano, infatti, è stato retrocesso per l'eccessivo uso di energia ed è stato tolto di graduatoria, mentre Susy Wolff stava già festeggiando per il podio della Venturi.

Wehrlein poteva forse aspirare a qualcosa di più me si è letteralmente addormentato alla ripartenza dalla safety car al giro 8: la Mini è entrata in pista davanti al gruppo dopo la dura tamponata di Sebastien Buemi al rimontante Lucas Di Grassi che ha aperto una sospensione dell'Audi contro le protezioni, e Sims è stato bravissimo nel sorprendere Pascal nello scatto subito dopo il verde ("ho avuto la sensazione che Alex sia scattato prima" si è lamentato Wehrlein).

Vandoorne sfruttando con una strategia perfetta l'Attack Mode (in questa gara ne sono stati concessi tre) ha saputo costruire un vantaggio di 5"7 su Sims e poi l'ha saputo gestire per rientrare nei "consumi" secondo le indicazioni perfette del suo box capitanato da Toto Wolff.

Sembrava tutto facile per Stoffel, ma anche il secondo pilota Audi, Rene Rast non è stato esente da errori: ha toccato una barriera con la posteriore destra e poi con la sospensione rotta è finito contro le protezioni dopo aver percorso un bel tratto in controsterzo.

Inevitabile la seconda safety car che entra in azione al giro 20 ed esce quando mancano pochi istanti alla fine dei 45 minuti per cui resta da compiere solo un giro prima della bandiera a scacchi. Vandoorne rallenta il gruppo e poi sfrutta il Fan Boost per mettere al sicuro il successo su Sims.

C'è il caos più indietro con il compagno di squadra Mercedes, Nick De Vries che tenta un attacco doppio impossibile e coinvolge il leader del campionato, Sam Bird, che finisce nelle barriere della curva 7, mentre Oliver Rowland finisce lungo nella via di fuga ma riesce a ripartire.

Resta fuori dal podio Edoardo Mortara con l'altra Venturi davanti a Maximilia Gunther quinto con la BMW Andretti.

Male il vincitore di ieri Jean-Eric Vergne 11esimo dopo una pessima qualifica conclusa al 21esimo posto.