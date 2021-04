Formula E, Valencia E-Prix: Vandoorne artiglia la pole per Gara 1

E’ un momento d’oro quello che sta vivendo Stoffel Vandoorne. Il pilota della Mercedes, reduce dal successo conquistato nel secondo E-Prix di Roma, ha conquistato oggi la superpole per la prima gara del weekend di Valencia.

Vandoorne è stato chirurgico sin dai primi istanti ottenendo il miglior crono nel Gruppo 1 e precedendo il compagno di squadra, Nyck de Vries, di 75 millesimi, ma è stato in superpole che ha dato il meglio di sé riuscendo a completare un giro perfetto sino a fermare il cronometro sull’1’26’’494.

Antonio Felix da Costa ci ha creduto fino alla fine ma si è dovuto arrendere allo strapotere del belga della Mercedes. Il portoghese della DS Techeetah avrà però la possibilità questo pomeriggio di scattare dalla prima fila dopo aver pagato un gap da Vandoorne di soli 28 millesimi.

In casa Mercedes si può celebrare una ottima qualifica grazie al terzo crono firmato Nyck de Vries. L’olandese ha commesso qualche sbavatura di troppo nel suo tentativo che alla fine ha pagato caro chiudendo il turno con un ritardo di 236 millesimi dalla vetta.

La seconda fila vedrà scattare dalla quarta casella un Maximilian Gunther non pulitissimo nel suo giro ed autore del crono di 1’26’’943, mentre gli ultimi due piloti protagonisti in superpole, Lynn e Buemi, hanno deluso accumulando un distacco dal tempo di Vandoorne di ben mezzo secondo.

André Lotterer è stato il primo pilota a non riuscire ad accedere al turno finale ed in Gara 1 prenderà il via dalla settima posizione davanti ad un Noman Nato miglior portacolori del team Venturi, mentre la top ten si è completata con Oliver Rowland e Pascal Wehrlein, rispettivamente nono e decimo.

Molti i protagonisti attesi che hanno deluso le aspettative a partire da Jean-Eric Vergne. Il francese, vincitore di Gara 1 a Roma, non ha trovato il giusto feeling con il tracciato di Valencia ed ha pagato il confronto interno con da Costa.

JEV dovrà così prendere il via dalla dodicesima posizione e sarà chiamato ad una gara d’attacco per non perdere punti preziosi in campionato.

Altra delusione è arrivata dalla Jaguar. Sia Mitch Evans che Sam Bird hanno completamente sbagliato il giro nel Gruppo 1 e pomeriggio saranno costretti a prendere il via dalla diciottesima e ventunesima casella.

Tom Blomqvist, NIO 333, NIO 333 001 1 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Tom Blomqvist, NIO 333, NIO 333 001 2 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Tom Blomqvist, NIO 333, NIO 333 001 3 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Tom Blomqvist, NIO 333, NIO 333 001 4 / 22 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images Alexander Sims, Mahindra Racing, M7Electro 5 / 22 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 6 / 22 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 7 / 22 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 8 / 22 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 9 / 22 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Nico Muller, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 10 / 22 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001 11 / 22 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images Rene Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 12 / 22 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric 13 / 22 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001 14 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001 15 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Norman Nato, Venturi Racing, Silver Arrow 02 16 / 22 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images Sebastien Buemi, Nissan e.dams, Nissan IMO2 17 / 22 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 18 / 22 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Tom Blomqvist, NIO 333, NIO 333 001 19 / 22 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 20 / 22 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 21 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 22 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images