Formula E | Test Valencia, Giorno 1: Frijns svetta con Envision

Al Circuit Ricardo Tormo i team hanno cominciato a lavorare in ottiva 2021-22, ultima annata con le Gen2, che avranno una potenza incrementata di 20kW.

L'unica vera bandiera rossa è stata chiamata per un cono divelto, mentre bandiere gialle sono state utilizzate per rare interruzioni.

Entrambe le Mahindra di Alexander Sims e Oliver Rowland hanno avuto problemi in pista, fermatesi nel secondo settore, ma sono riuscite a continuare.

Nelle 4h30' Frijns ha centrato il tempo di 1'26"968 battendo per 0"173 Vergne, con Da Costa a 2 millesimi dal compagno.

Il tempo di riferimento è stato di otto secondi più lento rispetto a quello fissato il primo giorno di test dello scorso anno, dato che stavolta il tracciato era più lungo.

Quarto si è classificato Nick Cassidy sull'altra monoposto della Envision Racing, con la Porsche di André Lotterer a completare la Top5.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mitch Evans ha piazzato la sua Jaguar Racing in sesta posizione davanti a Jake Dennis (Andretti Autosport), Sébastien Buemi e Maximilian Guenther (Nissan e.dams).

La seconda Porsche di Pascal Wehrlein completa la Top10 del pomeriggio.

Al mattino Sam Bird (Jaguar Racing) aveva battuto Lucas di Grassi (Venturi).

Per quanto riguarda la Mercedes, al pomeriggio le Silver Arrows 02 non sono andate oltre l'1'30"9, dopo che erano fra i primi 10 in mattinata.

Oliver Askew (Andretti United) ha chiuso 15°, seguito da Sergio Sette Camara (Dragon Penske Autosport).

L'esordiente Dan Ticktum è subito stato il più rapido della NIO 333, con Oliver Turvey 18°, mentre Antonio Giovinazzi ha segnato il 20° tempo con l'altra Dragon nel pomeriggio, alzando però il suo ritmo da 1'28" ad 1'30".