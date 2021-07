Formula E: Sud Africa e Canada nel calendario della Season 8

Il Consiglio Mondiale del Motorsport ha approvato oggi il calendario della Season 8 della Formula E, oltre ad alcune piccole modifiche al regolamento. Come quello in corso, il prossimo campionato si aprirà con una doppia gara in Arabia Saudita, a Diriyah, nel weekend del 28 e 29 gennaio 2022.

Sono tante le conferme, tra le quali c'è quella di Roma, dove la serie elettrica farà tappa il 9 aprile 2022, ma ci sono anche diverse novità. Su tutte, il cambio della sede africana, che non è più Marrakech, ma si sposta a Città del Capo, in Sud Africa, il 26 febbraio.

Confermato anche lo sbarco in Canada, a Vancouver, nel weekend del 2 luglio. L'ultima novità poi è la Corea del Sud, con la tappa di Seoul che chiuderà il campionato con una doppia gara il 13 e 14 agosto. Restano poi ancora due date da confermare: il 19 marzo la serie approderà in Cina, ma rimane ancora da indicare la location. Tutta da decidere invece la sede che ospiterà il round del 4 giugno.

Piccole modifiche regolamentari

Per quanto riguarda le modifiche regolamentari, a partire dall'E-Prix di New York di questo fine settimana, il direttore di gara FIA avrà la giurisdizione di fermare una gara che inizia dietro la Safety Car per riprendere l'azione con una partenza da fermo una volta che i piloti hanno avuto la possibilità di acclimatarsi alle condizioni. Questa decisione dà al direttore di gara un'opzione aggiuntiva quando le condizioni non consentono una normale partenza da fermo subito, come nel caso di una pista bagnata.

Il WMSC ha anche ratificato il Regolamento Sportivo della Season 8 2021-2022 del FIA Formula E World Championship. In accordo con la Gen 2 Car Technical Roadmap, la potenza delle vetture in modalità normale sarà aumentata da 200kW a 220kW durante le gare. A partire dalla Stagione 8, il direttore di gara FIA avrà inoltre la possibilità di riprendere le gare interrotte con una partenza da fermo, in alternativa all'attuale ripartenza con la Safety Car.

Calendario completo Season 8

Data Nazione Città Rd 1 & 2 28 & 29 gennaio 2022 Arabia Saudita Diriyah Rd 3 12 febbraio 2022 Messico Città del Messico Rd 4 26 febbraio 2022 Sud Africa Città del Capo Rd 5 19 marzo 2022 Cina TBD Rd 6 9 aprile 2022 Italia Roma Rd 7 30 aprile 2022 Monaco Monte Carlo Rd 8 14 maggio 2022 Germania Berlino Rd 9 4 giugno 2022 TBD TBD Rd 10 2 luglio 2022 Canada Vancouver Rd 11 &12 16 & 17 luglio 2022 USA New York City Rd 13 & 14 30 & 31 luglio 2022 Gran Bretagna Londra Rd 15 & 16 13 & 14 agosto 2022 Corea del Sud Seoul