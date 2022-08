Formula E | Stagione finita per Bird, Nato lo rimpiazza a Seoul

Si conclude in anticipo la stagione di Formula E per Sam Bird. Il pilota inglese, infatti, ha rimediato una frattura nel corso del primo giro di Gara 2 dell’E-Prix di Londra, ma in quella occasione è stato in grado di continuare e concludere la corsa sino all’ottavo posto.

Al termine della gara Bird si è sottoposto ad una radiografia che ha riscontrato una frattura scomposta alla mano sinistra e la sua partecipazione all’evento conclusivo della stagione a Seoul è stata subordinata all’autorizzazione medica.

L’infortunio di Bird, tuttavia, richiederà un’operazione e quindi il pilota inglse non potrà ugualmente prendere parte al round finale del campionato. La Jaguar ha così deciso di schierare Norman Nato per le due ultime gare della stagione.

Il francese ha ottenuto 54 punti lo scorso anno concludendo in diciottesima posizione nella classifica piloti.

“Sono devastato dal fatto di non poter correre nelle ultime due gare della stagione a Seoul, soprattutto perché avrei tagliato il traguardo della mia centesima gara in Formula E” ha dichiarato Bird.

“Ho bisogno di trascorrere la prossime settimane dedicandomi al recupero dopo l’operazione alla mano sinistra in modo da essere pronto per i test e per la nona stagione. Ho fiducia in Norman, è un ragazzo che ha già vinto e sono sicuro che porterà a casa dei buoni punti per la Jaguar”.

Dopo aver lasciato il team Venturi, Nato ha svolto il ruolo di pilota di riserva ed al simulatore per la Jaguar. Quest’anno, inoltre, ha corso anche nel WEC con il Realteam in LMP2.

“Innanzitutto voglio augurare a Sam di riprendersi al più presto. Come pilota di riserva sono stato al fianco della squadra in ogni momento della stagione", ha dichiarato Nato.

"Anche se non guido una vettura di Formula E da oltre un anno, quando salirò sulla Jaguar I-TYPE 5 il prossimo fine settimana lotterò per ottenere il maggior numero di punti possibile. Voglio sfruttare al massimo questa opportunità".

La Jaguar è attualmente in lotta per il titolo piloti con Mitch Evans, anche se il ritiro del neozelandese dalla seconda gara di Londra lo ha lasciato a 36 punti di distanza dal leader della classifica Stoffel Vandoorne.

Il marchio britannico è anche matematicamente in lotta nel campionato riservato ai team anche se arriva alle ultime due gare della stagione con 91 punti di distacco dalla Mercedes.