Formula E: Sims e Rowland piloti del team Mahindra per il 2022

Il team Mahindra ha annunciato questo pomeriggio di aver messo sotto contratto Oliver Rowland per la stagione 2022 di FIA Formula E. Il pilota britannico andrà ad affiancarsi al confermato Alexander Sims.

Per Rowland si tratterà di un ritorno all'ovile, considerando che nel 2015 fece il suo esordio della serie all'E-Prix di Punta del Este proprio con Mahindra.

Nel corso delle ultime 3 stagioni, Oliver ha corso per il team Nissan e.dams da compagno di squadra di Sébastien Buemi. Nell'arco degli ultimi 3 anni ha centrato una vittoria, 5 podi, 2 giri più veloci e 5 pole position.

Rowland formerà la nuova coppia piloti 2022 della Mahindra andandosi ad affiancare ad Alexander Sims. Per lui sarà la seconda stagione con il team Mahindra. Ricordiamo che nel corso della sua carriera in Formula E, Sims ha ottenuto una vittoria e 2 podi.

"Sono davvero felice di approdare in Mahindra Racing per la stagione 8 di FIA Formula E. Cambiare team richiederà del tempo, ma credo che grazie alla mia esperienza nellacategoria avremo sin da subito il potenziale per fare grandi cose. Sono molto conteto di diventare novo compagno di squadra di Sims e non vedo l'ora di lavorare assieme a lui e ottenere grandi risultati asieme", ha dichiarato Rowland dopo l'annuncio ufficiale.

Queste invece le parole di Sims: "Ho lavorato molto bene con il team questa stagione e ho imparato tanto, ottenendo alcuni ottimi risultati. C'è il potenziale per raccogliere e ottenere di più la prossima stagione e non vedo l'ora di lavorare assieme a Oliver".