Formula E: si parte da Cile e Diriyah, rinviate Messico e Cina

La FIA Formula E ha confermato le prime quattro gare della stagione 2021.

Il Consiglio Mondiale FIA, riunitosi nella giornata di mercoledì 16 dicembre online, ha dovuto affrontare con delicatezza la situazione del campionato elettrico, che essendo principalmente impegnato nei centri cittadini non ha vita facile con la pandemia di Coronavirus ancora in corso.

La buona notizia per gli amanti della serie è che il doppio appuntamento previsto a Santiago del Cile, il 16 e 17 gennaio, ha avuto ufficialmente il via libera, così come i due del 26-27 febbraio in Arabia Saudita, a Diriyah.

Questo è quello che viene definito il "primo gruppo" di corse che avranno luogo nel 2021, mentre per le successive bisognerà attendere l'evolversi della pandemia.

Detto ciò, ecco che quindi i round previsti a Città del Messico e Sanya (in Cina) subiscono un ulteriore posticipo rispetto alle previsioni, con la Formula E che nei primi mesi del prossimo anno darà annuncio degli ulteriori appuntamenti che vedremo.