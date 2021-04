Formula E: si completa il calendario con 4 doppi round

E’ stato definito il calendario della stagione 2021 della Formula E grazie all’annuncio degli ultimi quattro round, tutti double-header, che andranno così a garantire un totale di 15 gare.

La carovana elettrica farà tappa il 19 e 20 giugno in Messico a Puebla, mentre la location dell’Autodromo Hermanos Rodriguez non potrà ospitare l’evento dato che sarà ancora utilizzato come COVID hospital. Successivamente la Formula E si sposterà a New York per correre i due e-prix statunitensi il 10 e l’11 luglio.

Il penultimo round della stagione si disputerà a Londra il 25 e 25 luglio e le monoposto a zero emissioni saranno in lotta tra loro all’ExCel Centre. Già nel 2019 la Formula E aveva sottoscritto un accordo pluriennale per poter correre in questa location, ma la pandemia ha stravolto i piani originari degli organizzatori.

A luglio, invece, la categoria avrà la possibilità di tornare finalmente nel Regno Unito dove aveva corso per l’ultima volta nel 2016.

La stagione 2021 della Formula E si concluderà in Germania al Tempelhof Airport di Berlino, sede già lo scorso anno degli ultimi sei appuntamenti del campionato 2019-2020.

Alberto Longo ha espresso soddisfazione per questo annuncio: “Completare il calendario per questa stagione è un enorme risultato raggiunto grazie a tutti i soggetti coinvolti”.

“Il calendario vede la presenza del maggior numero di gare mai disputate in una stagione in Formula E e dimostra il nostro continuo impegno per creare un programma che possa essere apprezzato sia dai fan che dal pubblico di tutto il mondo”.

“I quattro doppi e-prix finali a Puebla, New York, Londra e Berlina saranno le location perfette per incoronare il primo campione del mondo di Formula E”.

La definizione del calendario 2021 fa venir meno appuntamenti che sino all’ultimo erano rimasti incerti. L’E-Prix di Marrakesh, che si sarebbe dovuto disputare il 22 maggio, è stato cancellato così come l’evento di Santiago del Cile che si sarebbe dovuto disputare il primo weekend di giugno.

Gli organizzatori della Formula E, invece, vogliono riportare la categoria a Seoul per la prossima stagione.

