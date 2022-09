Formula E | Sette Camara passa con NIO 333 per il 2022-2023

Dopo due anni e mezzo con il team Dragon Penske Sergio Sette Camara passerà al team NIO 333 per la stagione 2022-23 di Formula E.

Il pilota brasiliano ha debuttato con il team Dragon per le sei gare della stagione 2019-20 che si sono disputate a Berlino in sostituzione di Brendon Hartley, rimanendo con la scuderia americana per i due anni successivi e ottenendo il nono posto a Diriyah l'anno successivo.

Sette Camara ha impressionato la scorsa stagione entrando in corsa per il podio in Gara 1 all'E-Prix di Londra 2021-22 prima di un problema accusato nella fase conclusiva della corsa ed ha poi ottenuto un nono posto nella seconda gara.

Queste performance gli sono valse il passaggio al team NIO 333, squadra che negli ultimi anni ha faticato ma che grazie a una struttura manageriale consolidata spera di poter iniziare l'era Gen3 in modo competitivo.

"Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia NIO 333 e voglio ringraziare tutti i membri del team che hanno creduto in me per questa opportunità", ha dichiarato Sette Camara.

"Ho sempre espresso il mio desiderio di rimanere nel Campionato del Mondo FIA di Formula E, e sono super entusiasta della nuova vettura Gen3".

Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5, con danni Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Sergio ", ha aggiunto il team principal di NIO 333, Alex Hui. "È un talento fantastico e il suo approccio ci ha già impressionato molto”.

“Assicurarsi i suoi servizi completa un'altra parte del puzzle del team NIO 333 per progredire ulteriormente in Formula E. Ci stiamo dirigendo verso la Stagione 9 con molta motivazione e uno slancio molto positivo".

Nella seconda gara dell'E-Prix di Roma, il team NIO 333 ha ottenuto tutti e sette i punti della scorsa stagione: Oliver Turvey si è classificato settimo e Dan Ticktum.

L'identità del compagno di squadra di Sette Camara al NIO 333 non è ancora stata rivelata, ma Dan Ticktum aveva già dichiarato di voler rimanere nella squadra per una seconda stagione.

Rimangono quindi solo il Dragon/Penske e il team Maserati, ex Venturi, a dover nominare un pilota per la prossima stagione.

Dragon dovrebbe annunciare gli accordi con il neo campione Stoffel Vandoorne e con il due volte campione della categoria Jean-Eric Vergne, mentre Maserati sembra in procinto di trattenere Edoardo Mortara.

La formazione completa della squadra italo-monegasca è stata complicata dalle proposte che potrebbero arrivare a Nyck de Vries in Formula 1 dopo l’ottimo debutto al Gran Premio d'Italia.

Envision dovrebbe annunciare Sebastien Buemi insieme a Nick Cassidy, mentre il secondo sedile in McLaren sembra essere conteso tra Maximilian Guenther e la riserva della Mercedes Jake Hughes.

Formula E 2022-23: line-up aggiornata

Abt - Mahindra: Robin Frijns / Nico Muller

Andretti - Porsche: Jake Dennis / Andre Lotterer

Dragon - TBA: TBA / TBA

Envision - Jaguar: Nick Cassidy / TBA

Jaguar: Mitch Evans / Sam Bird

Mahindra: Oliver Rowland / Lucas di Grassi

Maserati MSG: TBA / TBA

McLaren - Nissan: Rene Rast / TBA

NIO 333: Sergio Sette Camara / TBA

Nissan: Norman Nato / Sacha Fenestraz

Porsche: Pascal Wehrlein / Antonio Felix da Costa